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https://sport.mail.ru/news/tennis/28426009/
14 января 2017, 14:00 | Теннис | Чемпионат.com

TIU: Количество подозрительных матчей в теннисе за год увеличилось на 20%

Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) выразила обеспокоенность растущим числом предупреждений о подозрительных ставках.

По мнению TIU, это свидетельствует о повышенном уровне коррупции в теннисе.

В рамках ежегодного доклада организация отмечает, что сигналы сами по себе не являются доказательством коррупции, но 292 предупреждения о подозрительных матчах, полученных в прошлом году почти на 20% превышают показатель 2015 года (246), отмечает Sbcnews.

На этой неделе TIU представила новое приложение для смартфонов, призванное помочь в борьбе с договорными матчами.
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