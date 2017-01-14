TIU: Количество подозрительных матчей в теннисе за год увеличилось на 20%

По мнению TIU, это свидетельствует о повышенном уровне коррупции в теннисе.



В рамках ежегодного доклада организация отмечает, что сигналы сами по себе не являются доказательством коррупции, но 292 предупреждения о подозрительных матчах, полученных в прошлом году почти на 20% превышают показатель 2015 года (246), отмечает Sbcnews.



На этой неделе TIU представила новое приложение для смартфонов, призванное помочь в борьбе с договорными матчами.