TIU: Количество подозрительных матчей в теннисе за год увеличилось на 20%
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) выразила обеспокоенность растущим числом предупреждений о подозрительных ставках.
По мнению TIU, это свидетельствует о повышенном уровне коррупции в теннисе.
В рамках ежегодного доклада организация отмечает, что сигналы сами по себе не являются доказательством коррупции, но 292 предупреждения о подозрительных матчах, полученных в прошлом году почти на 20% превышают показатель 2015 года (246), отмечает Sbcnews.
На этой неделе TIU представила новое приложение для смартфонов, призванное помочь в борьбе с договорными матчами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter