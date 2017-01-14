Бублик пробился в основную сетку «Australian Open»
Экс-россиянин Александр Бублик стал единственным представителем Казахстана, которому удалось отобраться в основную сетку первого в году теннисного турнира серии «Большой шлем» — Открытого первенства Австралии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В одном из 16 квалификационных финалов натурализованный на стыке 2016 и 2017 годов
Счет в личных встречах Бублика и Коппьянса стал ничейным — 1:1. В стартовом раунде этот казахстанец был сильнее 17-го номера отсева, бельгийца Артура Де Грифа — 5:7, 6:3, 8:6. Еще два казахстанца, стартовавших в квалификации — Андрей Голубев и Дмитрий Попко — зачехлили ракетки после стартовых матчей квалификации. Помимо Попко, в основной сетке одиночного мужского разряда на нынешнем Открытом первенстве Австралии Казахстан будет представлять Михаил Кукушкин — не исключено, что он встретится с Бубликом на старте основной сетки, поскольку по жребию на старте Кукушкину должен достаться один из победителей отбора.
В женской части турнира представительницы Казахстана в квалификации не участвуют и стартуют с первого раунда основной сетки «одиночки». Казахстанка Ярослава Шведова на старте сыграет с 27-й ракеткой турнира, румынкой
Казахстанка Галина Воскобоева в первом круге встретится с 11-й ракеткой турнира, украинкой Элиной Свитолиной. Счет в личных встречах этих соперниц — 2:1 в пользу казахстанки. Единственная сеянная среди казахстанок — первая ракетка республики Юлия Путинцева, являющаяся 31-й ракеткой соревнований, на старте встретится с испанкой Ларой Арруабарреной. Счет в личных встречах этих соперниц пока 1:0 в пользу испанки.
«Australian Open» — один из четырех турниров Большого шлема, который ежегодно проводится в середине января на кортах
Выиграть Большой шлем, то есть победить во всех этих четырех турнирах в течение одного сезона, является высшим достижением в карьере для профессиональных теннисистов и теннисисток. Среди женщин этого добивались лишь трое — американка Морин Конноли в 1953 году, австралийка Маргарет Смит Корт в 1970-м и немка Штеффи Граф в 1988-м, среди мужчин — лишь двое: американец Джон Бадж в 1938 году и австралиец Род Лейвер (дважды, в 1962 и в 1969 годах).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter