Бублик пробился в основную сетку «Australian Open»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В одном из 16 квалификационных финалов натурализованный на стыке 2016 и 2017 годов экс-россиянин обыграл корейца Дука Ли — 4:6, 6:4, 6:4. Своего соперника по первому кругу основной сетки турнира Бублик узнает в воскресенье, ранее во втором круге отбора он прошел бельгийца Киммера Коппьянса — 6:7, 6:4, 6:2.

Счет в личных встречах Бублика и Коппьянса стал ничейным — 1:1. В стартовом раунде этот казахстанец был сильнее 17-го номера отсева, бельгийца Артура Де Грифа — 5:7, 6:3, 8:6. Еще два казахстанца, стартовавших в квалификации — Андрей Голубев и Дмитрий Попко — зачехлили ракетки после стартовых матчей квалификации. Помимо Попко, в основной сетке одиночного мужского разряда на нынешнем Открытом первенстве Австралии Казахстан будет представлять Михаил Кукушкин — не исключено, что он встретится с Бубликом на старте основной сетки, поскольку по жребию на старте Кукушкину должен достаться один из победителей отбора.

В женской части турнира представительницы Казахстана в квалификации не участвуют и стартуют с первого раунда основной сетки «одиночки». Казахстанка Ярослава Шведова на старте сыграет с 27-й ракеткой турнира, румынкой Ириной-Камелией Бегу, в личных противостояниях этих соперниц счет пока ничейный — 1:1.

Казахстанка Галина Воскобоева в первом круге встретится с 11-й ракеткой турнира, украинкой Элиной Свитолиной. Счет в личных встречах этих соперниц — 2:1 в пользу казахстанки. Единственная сеянная среди казахстанок — первая ракетка республики Юлия Путинцева, являющаяся 31-й ракеткой соревнований, на старте встретится с испанкой Ларой Арруабарреной. Счет в личных встречах этих соперниц пока 1:0 в пользу испанки.

«Australian Open» — один из четырех турниров Большого шлема, который ежегодно проводится в середине января на кортах Мельбурн-Парка среди мужчин и женщин. Серия «Большой шлем» включает в себя четыре самых крупных ежегодных теннисных турнира с мужскими и женскими разрядами: открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Уимблдон.

Выиграть Большой шлем, то есть победить во всех этих четырех турнирах в течение одного сезона, является высшим достижением в карьере для профессиональных теннисистов и теннисисток. Среди женщин этого добивались лишь трое — американка Морин Конноли в 1953 году, австралийка Маргарет Смит Корт в 1970-м и немка Штеффи Граф в 1988-м, среди мужчин — лишь двое: американец Джон Бадж в 1938 году и австралиец Род Лейвер (дважды, в 1962 и в 1969 годах).