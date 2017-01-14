Рублёв может сыграть с Марреем во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Россиянин Андрей Рублёв в первом круге сыграет с Лу Яньсюнем из Тайваня, а в случае успеха может встретиться с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.



Первым соперником россиянина Даниила Медведева станет американец Эрнесто Эскобедо (Q), а Дмитрий Турсунов за выход во второй круг поспорит с чехом Радеком Штепанеком (Q).



Открытый чемпионат Австралии. Мужчины

Распределение победителей квалификации по основной сетке



Андрей Рублёв (Россия) (Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань).

Го Соеда (Япония) (Q) — Малек Жазири (Тунис).

Александр Бублик (Казахстан) (Q) — Люка Пуи (Франция) (16).

Лука Ванни (Италия) (Q) — Томаш Бердых (Чехия) (10).

Бьорн Фрэтэнджело (США) (Q) — Ноа Рубин (США) (Q).

Юрген Мельцер (Австрия) (Q) — Роджер Федерер (Швейцария) (17).

Лукаш Лацко (Словакия) (Q) — Альберт Рамос (Испания) (26).

Томас Фаббьяно (Италия) (Q) — Дональд Янг (США).

Франциск Тиафо (США) (Q) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Алекс Болт (Австралия) (Q) — Йосихито Нисиока (Япония).

Эрнесто Эскобедо (США) (Q) — Даниил Медведев (Россия).

Радек Штепанек (Чехия) (Q) — Дмитрий Турсунов (Россия).

Райан Опелка (США) (Q) — Давид Гоффен (Бельгия) (11).

Блэйк Мотт (Австралия) (Q) — Ришар Гаске (Франция) (18).

Иван Додиг (Хорватия) (Q) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) (30).