Рублёв может сыграть с Марреем во втором круге Открытого чемпионата Австралии
По итогам мужской квалификации Открытого чемпионата Австралии стало известно распределение победителей отборочных соревнований по основной сетке первого в сезоне турнира серии «Большого шлема».
Россиянин Андрей Рублёв в первом круге сыграет с Лу Яньсюнем из Тайваня, а в случае успеха может встретиться с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.
Первым соперником россиянина Даниила Медведева станет американец Эрнесто Эскобедо (Q), а Дмитрий Турсунов за выход во второй круг поспорит с чехом Радеком Штепанеком (Q).
Открытый чемпионат Австралии. Мужчины
Распределение победителей квалификации по основной сетке
Андрей Рублёв (Россия) (Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань).
Го Соеда (Япония) (Q) — Малек Жазири (Тунис).
Александр Бублик (Казахстан) (Q) — Люка Пуи (Франция) (16).
Лука Ванни (Италия) (Q) — Томаш Бердых (Чехия) (10).
Бьорн Фрэтэнджело (США) (Q) — Ноа Рубин (США) (Q).
Юрген Мельцер (Австрия) (Q) — Роджер Федерер (Швейцария) (17).
Лукаш Лацко (Словакия) (Q) — Альберт Рамос (Испания) (26).
Томас Фаббьяно (Италия) (Q) — Дональд Янг (США).
Франциск Тиафо (США) (Q) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Алекс Болт (Австралия) (Q) — Йосихито Нисиока (Япония).
Эрнесто Эскобедо (США) (Q) — Даниил Медведев (Россия).
Радек Штепанек (Чехия) (Q) — Дмитрий Турсунов (Россия).
Райан Опелка (США) (Q) — Давид Гоффен (Бельгия) (11).
Блэйк Мотт (Австралия) (Q) — Ришар Гаске (Франция) (18).
Иван Додиг (Хорватия) (Q) — Пабло
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