Голландские теннисисты Колхоф и Мидделкоп выиграли турнир в Сиднее в парном разряде

В финале голландский дуэт со счетом 6:3, 7:5 победил Джейми Маррея (Великобритания)/Бруно Соареса (Бразилия), получивших от организаторов первый номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

Для 27-летнего Колхофа этот титул стал третьим в карьере на турнирах ATP в парном разряде, и все они были завоеваны в дуэте с 33-летним Мидделкопом, в активе которого также только эти три трофея.