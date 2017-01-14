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https://sport.mail.ru/news/tennis/28425041/
14 января 2017, 12:05 | Теннис | Р-Спорт

Голландские теннисисты Колхоф и Мидделкоп выиграли турнир в Сиднее в парном разряде

Голландцы Уэсли Колхоф и Матве Мидделкоп стали победителями теннисного турнира в австралийском Сиднее, призовой фонд которого превышает 437 тысяч долларов, в парном разряде.

В финале голландский дуэт со счетом 6:3, 7:5 победил Джейми Маррея (Великобритания)/Бруно Соареса (Бразилия), получивших от организаторов первый номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут.

Для 27-летнего Колхофа этот титул стал третьим в карьере на турнирах ATP в парном разряде, и все они были завоеваны в дуэте с 33-летним Мидделкопом, в активе которого также только эти три трофея.
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