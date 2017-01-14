Блинкова вышла в основную сетку Australian Open, победив Комардину
Россиянка Анна Блинкова вышла в основной раунд Australian Open — 2017.
В решающем раунде квалификации она обыграла свою соотечественницу Анастасию Комардину — 6:4, 6:2.
Поединок длился 1 час 32 минуты. На счету Блинковой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных
Ранее в основную сетку Australian Open пробились ещё две россиянки — Елизавета Куличкова и Наталья Вихлянцева.
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