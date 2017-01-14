В решающем матче за выход в основную сетку турнира он обыграл канадца Петера Полански (22) — 6:4, 4:6, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 10 минут. На счету Рублёва 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Полански подал навылет 9 раз, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейковых шанса из 9.



Ранее в третьем квалификационном раунде Australian Open ещё один россиянин Евгений Донской уступил американцу Ноа Рубину.