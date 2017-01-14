Рублёв пробился в основную сетку Australian Open — 2017
Россиянин Андрей Рублёв успешно преодолел квалификацию Australian Open — 2017.
В решающем матче за выход в основную сетку турнира он обыграл канадца Петера Полански (22) — 6:4, 4:6, 6:3.
Поединок продолжался 2 часа 10 минут. На счету Рублёва 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных
Ранее в третьем квалификационном раунде Australian Open ещё один россиянин Евгений Донской уступил американцу Ноа Рубину.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter