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14 января 2017, 10:51 | Теннис | Чемпионат.com

Рублёв пробился в основную сетку Australian Open — 2017

Россиянин Андрей Рублёв успешно преодолел квалификацию Australian Open — 2017.

В решающем матче за выход в основную сетку турнира он обыграл канадца Петера Полански (22) — 6:4, 4:6, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 10 минут. На счету Рублёва 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Полански подал навылет 9 раз, допустил 1 двойную ошибку и использовал 3 брейковых шанса из 9.

Ранее в третьем квалификационном раунде Australian Open ещё один россиянин Евгений Донской уступил американцу Ноа Рубину.
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