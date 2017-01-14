Донской проиграл Рубину в финале квалификации Australian Open

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В решающем квалификационном раунде он уступил американцу Ноа Рубину — 2:6, 4:6.



Встреча продолжалась 62 минуты. На счету Донского 3 эйса и 1 двойная ошибка. Россиянин не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Рубин подал навылет 3 раза и реализовал 3 брейковых шанса из 8.



Добавим, что в третий отборочный раунд Australian Open пробился ещё один россиянин — Андрей Рублёв. За выход в основную сетку он играет с канадцем Петером Полански.