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14 января 2017, 10:40 | Теннис | Чемпионат.com

Донской проиграл Рубину в финале квалификации Australian Open

Россиянин Евгений Донской (11) не смог пробиться в основную сетку Australian Open — 2017.

Россиянин Евгений Донской (11) не смог пробиться в основную сетку Australian <span class=error>Open</span> — 2017. Увеличить
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В решающем квалификационном раунде он уступил американцу Ноа Рубину — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 62 минуты. На счету Донского 3 эйса и 1 двойная ошибка. Россиянин не смог заработать ни одного брейк-пойнта. Рубин подал навылет 3 раза и реализовал 3 брейковых шанса из 8.

Добавим, что в третий отборочный раунд Australian Open пробился ещё один россиянин — Андрей Рублёв. За выход в основную сетку он играет с канадцем Петером Полански.
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