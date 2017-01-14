Донской проиграл Рубину в финале квалификации Australian Open
Россиянин Евгений Донской (11) не смог пробиться в основную сетку Australian Open — 2017.
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В решающем квалификационном раунде он уступил американцу Ноа Рубину — 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 62 минуты. На счету Донского 3 эйса и 1 двойная ошибка. Россиянин не смог заработать ни одного
Добавим, что в третий отборочный раунд Australian Open пробился ещё один россиянин — Андрей Рублёв. За выход в основную сетку он играет с канадцем Петером Полански.
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