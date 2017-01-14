Двое теннисистов получили дисквалификации за игру на тотализаторе

Румын отстранен на 12 месяцев, австралиец — на шесть. Кроме того, Дамиан обязан выплатить денежный штраф в размере $5 тысяч, Петтергрилл — $10 тыс.

Отмечается, что Петтергрилл с мая 2012 года по ноябрь 2014-го сделал 291 ставку, но ни одна из них не была связана с матчами, в которых он принимал участие. На данный момент австралиец занимает 1270-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Дисквалификация 23-летнего австралийца может быть сокращена при условии, что спортсмен не совершит никаких противоправных действий до 11 июля 2017 года. А любое подобное нарушение в данный период приведет к новой 6-месячной дисквалификации.

У Дамиана с ноября 2011 года по февраль 2013-го было обнаружено 199 ставок. Ни в одном случае 23-летний румын, не входящий даже в топ-1500 (1642-е место) парного рейтинга АТР, не делал ставку на матч со своим участием. О возможном сокращении дисквалификации Дамиана не сообщается.