Двое теннисистов получили дисквалификации за игру на тотализаторе
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Румынский теннисист Михайта Дамиан и австралиец Калум Петтергрилл получили дисквалификации за игру на тотализаторе. Об этом сообщает официальный сайт организации Tennis Integrity Unit, которая занимается расследованием коррупционных правонарушений в теннисе.
Румын отстранен на 12 месяцев, австралиец — на шесть. Кроме того, Дамиан обязан выплатить денежный штраф в размере $5 тысяч, Петтергрилл — $10 тыс.
Отмечается, что Петтергрилл с мая 2012 года по ноябрь 2014-го сделал 291 ставку, но ни одна из них не была связана с матчами, в которых он принимал участие. На данный момент австралиец занимает 1270-ю позицию в рейтинге Ассоциации
У Дамиана с ноября 2011 года по февраль 2013-го было обнаружено 199 ставок. Ни в одном случае 23-летний румын, не входящий даже в топ-1500 (1642-е место) парного рейтинга АТР, не делал ставку на матч со своим участием. О возможном сокращении дисквалификации Дамиана не сообщается.
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