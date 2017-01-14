Матковски и Куреши выиграли турнир в Окленде в паре
Поляк Марцин Матковски и теннисист из Пакистана
Айсам-Уль-Хак Куреши (4) стали победителями турнира в Окленде в парном разряде.
В финале они обыграли израильтянина Джонатана Эрлиха и американца Скотта Липски со счётом 1:6, 6:2, [10:3].
Поединок длился 61 минуту. Матковски и Куреши не подали ни одного эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3
Для 35-летнего Матковски это 18-й титул в парном разряде за карьеру, для 36-летнего Куреши — 12-й.
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