Полина Лейкина покидает турнир серии ITF в Дейтона-Бич

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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, Полина записала в свой актив два эйса и четыре двойные ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как её оппонентка сделала шесть брейков и дважды ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не играли.

В борьбе за выход в финал домашних соревнований Элли Хэлбауэр сразится со своей соотечественницей Каролин Долхайд.