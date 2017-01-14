Полина Лейкина покидает турнир серии ITF в Дейтона-Бич
22-летняя российская теннисистка Полина Лейкина, находящаяся на 299-м месте в рейтинге WTA, завершила выступление на соревнованиях категории ITF в США, проиграв в ¼ финала турнира 19-летней хозяйке кортов Элли Хэлбауэр, занимающей 316-ю позицию в мировой классификации, — 5/7, 3/6.
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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, Полина записала в свой актив два эйса и четыре двойные ошибки, реализовав четыре
В борьбе за выход в финал домашних соревнований Элли Хэлбауэр сразится со своей соотечественницей Каролин Долхайд.
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