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https://sport.mail.ru/news/tennis/28423216/
13 января 2017, 23:32 | Теннис | GoTennis.ru

Два теннисиста получили дисквалификацию за ставки на матчи

23-летний австралийский теннисист Калум Петтергил (на фото) и его ровесник из Румынии Михаица Дамиан дисквалифицированы за то, что принимали участие в ставках на теннисные поединки. Об этом сообщает издание ESPN.

23-летний австралийский теннисист <span class=error>Калум</span> Петтергил (на <span class=stop>фото</span>) и его ровесник из Румынии <span class=error>Михаица</span> <span class=error>Дамиан</span> дисквалифицированы за то что принимали участие в ставках на исход теннисных поединков. Об этом сообщает издание <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Отмечается, что представитель Австралии отстранён от игр на срок в шесть месяцев и оштрафован на $10,000, а румынский спортсмен, сделавший с 2011 по 2013 гг. около 200 ставок, дисквалифицирован на год с обязательством выплаты штрафа в размере €5,000.
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Румынский теннисист Александру-Даниэль Карпен получил пожизненную дисквалификацию за то, что склонял другого игрока к проведению договорного матча. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.
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