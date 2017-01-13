Два теннисиста получили дисквалификацию за ставки на матчи
23-летний австралийский теннисист Калум Петтергил (на фото) и его ровесник из Румынии Михаица Дамиан дисквалифицированы за то, что принимали участие в ставках на теннисные поединки. Об этом сообщает издание ESPN.
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Отмечается, что представитель Австралии отстранён от игр на срок в шесть месяцев и оштрафован на $10,000, а румынский спортсмен, сделавший с 2011 по 2013 гг. около 200 ставок, дисквалифицирован на год с обязательством выплаты штрафа в размере €5,000.
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