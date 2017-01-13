Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в ¼ финала турнира ITF
17-летняя российская теннисистка Софья Жук, занимающая 288-е место в мировой классификации, вышла в четвертьфинал соревнований категории ITF в США, переиграв в матче второго круга турнира 295-ю ракетку мира, 19-летнюю мексиканку Ренату Заразуа, — 6/2, 6/1.
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Поединок длился 1 час 12 минут. За это время Софья сделала шесть брейков и три двойные ошибки, а её оппонентка реализовала два
В борьбе за выход в полуфинал соревнований в
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