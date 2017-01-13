Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28421419/
13 января 2017, 19:24 | Теннис | GoTennis.ru

Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в ¼ финала турнира ITF

17-летняя российская теннисистка Софья Жук, занимающая 288-е место в мировой классификации, вышла в четвертьфинал соревнований категории ITF в США, переиграв в матче второго круга турнира 295-ю ракетку мира, 19-летнюю мексиканку Ренату Заразуа, — 6/2, 6/1.

17-летняя российская теннисистка Софья Жук занимающая 288-е место в мировой классификации вышла в четвертьфинал соревнований категории ITF в США переиграв в матче второго круга турнира 295-ю ракетку мира 19-летнюю мексиканку <span class=error>Ренату</span> <span class=error>Заразуа</span> — 6/2 6/1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок длился 1 час 12 минут. За это время Софья сделала шесть брейков и три двойные ошибки, а её оппонентка реализовала два брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в полуфинал соревнований в Дейтона-Бич Софья Жук поборется с Викторией Кузьмовой из Словакии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Светлана Кузнецова: Заставили сдавать допинг-пробы сразу же по прилёту в Мельбурн

Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в 1/4 финала турнира ITF

Джон Макинрой: Топ-игроки стали получать слишком большие призовые