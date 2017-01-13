Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в ¼ финала турнира ITF

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок длился 1 час 12 минут. За это время Софья сделала шесть брейков и три двойные ошибки, а её оппонентка реализовала два брейк-пойнта и трижды ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.