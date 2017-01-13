Джон Макинрой: Топ-игроки стали получать слишком большие призовые
Знаменитый в прошлом американский теннисист Джон Макинрой поделился своим мнением касательно распределения призового фонда на «мэйджорах».
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Видимо, что-то случилось...
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«В последнее время наблюдается тенденция увеличения призовых на крупных соревнованиях, а особенно на турнирах «Большого шлема». Думаю, что
Я не ставлю под сомнение мастерство условных Новака Джоковича и Серены Уильямс, которое, конечно, должно оплачиваться, но меня смущает большая пропасть между их призовыми и теми игроками, которые завершают выступление, например, в третьем круге соревнований, — цитирует
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