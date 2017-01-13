Джон Макинрой: Топ-игроки стали получать слишком большие призовые

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«В последнее время наблюдается тенденция увеличения призовых на крупных соревнованиях, а особенно на турнирах «Большого шлема». Думаю, что Топ-игроки стали получать слишком много денег. У них и без этого неплохие гонорары, а так теперь разница с выплатами другим теннисистам стала просто колоссальной.