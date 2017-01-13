Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28421108/
13 января 2017, 18:48 | Теннис | GoTennis.ru

Джон Макинрой: Топ-игроки стали получать слишком большие призовые

Знаменитый в прошлом американский теннисист Джон Макинрой поделился своим мнением касательно распределения призового фонда на «мэйджорах».

Знаменитый в прошлом американский теннисист Джон <span class=error>Макинрой</span> поделился своим мнением касательно распределения призового фонда на мэйджорах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В последнее время наблюдается тенденция увеличения призовых на крупных соревнованиях, а особенно на турнирах «Большого шлема». Думаю, что Топ-игроки стали получать слишком много денег. У них и без этого неплохие гонорары, а так теперь разница с выплатами другим теннисистам стала просто колоссальной.

Я не ставлю под сомнение мастерство условных Новака Джоковича и Серены Уильямс, которое, конечно, должно оплачиваться, но меня смущает большая пропасть между их призовыми и теми игроками, которые завершают выступление, например, в третьем круге соревнований, — цитирует экс-первую ракетку мира сайт Tennis World USA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в ¼ финала турнира ITF

Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в ¼ финала турнира ITF

17-летняя российская теннисистка Софья Жук, занимающая 288-е место в мировой классификации, вышла в четвертьфинал соревнований категории ITF в США, переиграв в матче второго круга турнира 295-ю ракетку мира, 19-летнюю мексиканку Ренату Заразуа, — 6/2, 6/1.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Янина Викмайер: Турнир в Куйонге - это отличная подготовка к Australian Open

Светлана Кузнецова: Заставили сдавать допинг-пробы сразу же по прилёту в Мельбурн

Дейтона-Бич. Софья Жук пробилась в 1/4 финала турнира ITF