«ПАПА НИКОГДА НЕ ОТДЫХАЕТ»

— Как прошли зимние каникулы? Удалось выбраться на отдых с родителями, как вы мечтали в конце прошлого сезона? — начинаем беседу со Светланой.

— Удалось! Правда, ненадолго. Буквально на неделю слетали с мамой на Мальдивы. Папа присоединился к нам только в последние три дня, но это уже здорово! Кажется, для него это были первые выходные в жизни. Он — невероятный трудоголик, постоянно в делах. Полностью увлечен своим делом. Так что я рада, что хоть ненадолго удалось его вытащить всем вместе отдохнуть.

— После Мальдив сразу начали готовиться к новым турнирам?

— Нет. Еще была небольшая поездка по Европе с друзьями. А потом провела несколько дней в Москве. Хотелось просто побыть в домашней обстановке, повидаться со знакомыми, которых редко вижу. Погулять с собакой, сходить в кино… Правда, до кино в итоге так и не добралась, — смеется Кузнецова. — Но все равно было здорово.

— Год вы начали с турнира в Брисбене, где уступили в четвертьфинале Гарбине Мугурсе. А потом не смогли защитить титул в Сиднее. Обидно?

— Я не летела в Сидней с мыслью о прошлогодней победе. Раз на раз не приходится, и нельзя зацикливаться на предыдущих результатах. Для меня куда важнее мое текущее состояние, внутренняя уверенность в себе. Никогда не ставлю определенных целей на турнир. Просто стараюсь проводить матч за матчем и смотреть, что из этого получается. Или не получается. В любом случае, важно делать правильные выводы.

— Что в этом случае не получилось в матчах с Мугурусой и против Анастасии Павлюченковой в Сиднее?

— Оба раза соперницы показали очень приличный теннис. Я же не реализовала свои шансы в первых партиях. Там, где была упорная борьба и у меня было больше шансов зацепиться за победу. Во вторых сетах и Гарбина и Настя действовали увереннее, поскольку я дала им поверить в себя. Я же, наоборот, начинала чаще ошибаться. Но нет ничего страшного в этих поражениях. В прошлом году я завоевала титул в Сиднее, а в Мельбурне вылетела уже во втором круге. Кто знает, как получится на этот раз?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOyvDf4gXp2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you ????#Repost @brisbanetennis with @grabapp Win 6️⃣0️⃣0️⃣ @WTA matches, earn a ?! Congrats, Svetlana #Kuznetsova! #BrisbaneTennis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-03T06:48:58+00:00">Jan 2, 2017 at 10:48pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«В МЕЛЬБУРНЕ ОБЕЩАЮТ ЖАРУ»

— За последние три года на чемпионате Австралии вы в принципе всего один матч выиграли. Это психологически не давит?

— Нет. Абсолютно. Каждый раз все начинаешь с чистого листа. Бывает, побеждаешь на турнире, но в следующем году оступаешься на ранней стадии. Бывает наоборот. Я не особо забочусь о своих предыдущих результатах в Мельбурне. Думаю только о том, что предстоит сейчас.

— Формой своей довольны?

— Физической — да. Я провела хорошую подготовку к сезону, так что чувствую себя нормально. В игровом плане все, вроде, тоже неплохо. Есть определенные моменты, которые хочется улучшить, но так бывает всегда.

— Жеребьевка имеет значение перед стартом чемпионата?

— Огромное! Но еще большее значение имеет твой внутренний настрой. Я всегда больше концентрируюсь на себе, чем на предстоящей сопернице. Так что и сетки, если честно, пристально не изучаю.

— В этом году опять повысили призовой фонд. Чемпионы теперь получат по 3,7 миллиона австралийских долларов, проигравшие в 1-м раунде — по 50 000. Как игроки реагируют на такие новости?

— Да никак, — смеется Светлана. — Нас в первую очередь результаты волнуют. О деньгах, выходя на корт, не думаешь.

— Погода в Мельбурне хорошая?

— Заметно прохладнее, чем в Сиднее. Там вообще была страшная жара, а здесь накануне даже дождик шел. Правда, обещают, что на следующей неделе, когда стартует турнир, тоже будет пекло. Посмотрим. Нам, в принципе, к нему не привыкать.

— Пока есть свободные дни до первого матча, как проводите время? Одни сплошные тренировки или удается куда-то выбраться — погулять, развеяться?

— Как раз на кортах стараюсь бывать пореже. Здесь, в Австралии, это очень энергозатратно, а силы надо экономить — пригодятся по ходу турнира. Но и гулять особо не хожу. Мне больше нравится отдыхать в номере — читать книги, смотреть фильмы… Помогает расслабиться и разгрузить голову.

— А как же зоопарк, океанариум, фото с коалой?

— С коалой я уже фото сделала — в Мельбурн-парке. Всегда стараюсь не упустить возможность пообщаться с красивой зверюшкой, порадовать своих подписчиков в соцсетях. Но в зоопарке пока не была. Помню, когда-то ездила тут «в гости» к пингвинам — было очень забавно на них посмотреть! Может, повторю в этот раз, если получится.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPJsikJA-78/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">With my buddy in here ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-12T04:49:31+00:00">Jan 11, 2017 at 8:49pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ»

— По ходу турнира в Сиднее вы одержали 602-ю победу в одиночном разряде. Это больше, чем у Марии Шараповой и любой другой россиянки вообще. Для вас такие цифры что-то значат?

— Не так много. Статистика — интересная вещь. Ее собирают, изучают, ее любят болельщики. Но она не поможет тебе в следующем матче. Это просто цифры — и все. Да, приятно осознавать, что выиграл больше 600 матчей за карьерой. Значит, было немало удачных дней! Но все они — в прошлом. А я больше сосредоточена на будущем.

— Но все-таки — почти 900 встреч за карьеру! О чем думаешь, когда вспоминаешь об этом?

— О том, что я уже давно в Туре. Что у меня большой опыт. Но главное — что я до сих пор не устала от тенниса, все еще получаю большое удовольствие, выходя на корт, и хочу продолжать играть. Это самое важное.

— Какие из матчей запомнились больше всего?

— Много хороших было. Из приятных — победные финалы на турнирах «Большого шлема». Так вышло, что оба раза играла с нашими девочками — в Нью-Йорке в 2004-м против Лены Дементьевой, в Париже в 2009-м — против Динары Сафиной. Были и другие незабываемые встречи. Как здесь, в Мельбурне, против Франчески Скьявоне в 2011-м, когда мы под жутким пеклом играли 4 часа 44 минуты. У меня тогда было много матчболов, но в итоге победить не смогла… Или с Сереной Уильямс — опять же, на Australian Open, в 2009-м. Я тогда взяла первый сет, подавала на матч, а потом из-за жары — первые раз в истории турнира — встречу прервали, чтобы закрыть крышу над центральным кортом. Пауза тогда пошла Серене на пользу — ей под открытым небом было куда тяжелее, чем мне. В итоге все перевернулось, и я тогда уступила, а Уильямс потом стала чемпионкой. Мне казалось — это так несправедливо, но… моего мнения никто не спрашивал. А у Серены я потом взяла реванш — в Париже, в том же году. И тоже потом завоевала титул.

— Последние месяцы постоянно гремят скандалы, связанные с обвинениями россиян в употреблении допинга, в махинациях с пробами. Звучат призывы отстранить всех наших спортсменов от международных турниров. В Туре какая ситуация? Другие игроки на вас косо не смотрят?

— Я про все это, конечно, читаю, но сама напрямую не сталкивалась. В теннисе другая ситуация. Думаю, у нас очень чистый спорт. Мы постоянно сдаем допинг-пробы. Буквально на днях — прилетела в Мельбурн, приехала получать аккредитацию, и прямо там, у стойки, меня встречает девушка — допинг-офицер с папкой — и говорит: «У вас выборочный контроль, надо сдать кровь. Прямо сейчас. Пойдемте». Я, мягко говоря, удивилась. Не думала, что можно делать это так внезапно. Спросила только: «Можно хоть сумки в раздевалку занести?». Разрешили. Благо, было время до начала тренировки — так-то у нас строго расписаны корты, кто когда может на них заниматься. В общем, отвели меня в комнату, сдала кровь. Там же встретила Карена Хачанова и многих иностранных ребят. Это к тому, что контроль в теннисе — жесткий. И он приносит результаты. А чтобы косо на россиян смотрели… Такого нет. Мы все хорошо друг друга знаем, давно общаемся, все у всех на виду, ведь переодеваемся в одних раздевалках. В общем, все нормально.

— Понятно, что сейчас все мысли — об Australian Open. Но потом у вас по плану — турнир в Санкт-Петербурге. Готовы, наконец, сыграть в северное столице?

— Жду — не дождусь! Очень рада, что удастся выступить в Питере. Я люблю этот город. Это мой город. Родной. Так что постараюсь подготовиться как можно лучше и порадовать наших болельщиков.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPMyQVPAFtF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Fresh and new in 2017 ?? Ты знаешь, так хочется жить Наслаждаться восходом багряным Жить чтобы просто любить Всех кто живёт с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить Просыпаться с тобою на рассвете Взять и кофе сварить Пока ещё спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить Как не напишут в газете Взять и всё раздарить Жить чтобы помнили дети. Ты знаешь, так хочется жить В миг, когда тебя задавило Встать и всем объявить: "Я вернусь, даже если прибило". Ты знаешь, так хочется жить В ту минуту что роковая Всё плохое забыть. всех простить Лишь прощение - спасение, я знаю. #kuznetsova</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-13T09:37:11+00:00">Jan 13, 2017 at 1:37am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>