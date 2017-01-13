Светлана Кузнецова: Получила аккредитацию — и пошла сдавать кровь на допинг
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о своем зимнем отпуске, 602-й победе в карьере, предстоящем Australian Open и внезапных проверках на допинг.
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«ПАПА НИКОГДА НЕ ОТДЫХАЕТ»
— Как прошли зимние каникулы? Удалось выбраться на отдых с родителями, как вы мечтали в конце прошлого сезона? — начинаем беседу со Светланой.
— Удалось! Правда, ненадолго. Буквально на неделю слетали с мамой на Мальдивы. Папа присоединился к нам только в последние три дня, но это уже здорово! Кажется, для него это были первые выходные в жизни. Он — невероятный трудоголик, постоянно в делах. Полностью увлечен своим делом. Так что я рада, что хоть ненадолго удалось его вытащить всем вместе отдохнуть.
— После Мальдив сразу начали готовиться к новым турнирам?
— Нет. Еще была небольшая поездка по Европе с друзьями. А потом провела несколько дней в Москве. Хотелось просто побыть в домашней обстановке, повидаться со знакомыми, которых редко вижу. Погулять с собакой, сходить в кино… Правда, до кино в итоге так и не добралась, — смеется Кузнецова. — Но все равно было здорово.
— Год вы начали с турнира в Брисбене, где уступили в четвертьфинале Гарбине Мугурсе. А потом не смогли защитить титул в Сиднее. Обидно?
— Я не летела в Сидней с мыслью о прошлогодней победе. Раз на раз не приходится, и нельзя зацикливаться на предыдущих результатах. Для меня куда важнее мое текущее состояние, внутренняя уверенность в себе. Никогда не ставлю определенных целей на турнир. Просто стараюсь проводить матч за матчем и смотреть, что из этого получается. Или не получается. В любом случае, важно делать правильные выводы.
— Что в этом случае не получилось в матчах с Мугурусой и против Анастасии Павлюченковой в Сиднее?
— Оба раза соперницы показали очень приличный теннис. Я же не реализовала свои шансы в первых партиях. Там, где была упорная борьба и у меня было больше шансов зацепиться за победу. Во вторых сетах и Гарбина и Настя действовали увереннее, поскольку я дала им поверить в себя. Я же, наоборот, начинала чаще ошибаться. Но нет ничего страшного в этих поражениях. В прошлом году я завоевала титул в Сиднее, а в Мельбурне вылетела уже во втором круге. Кто знает, как получится на этот раз?
«В МЕЛЬБУРНЕ ОБЕЩАЮТ ЖАРУ»
— За последние три года на чемпионате Австралии вы в принципе всего один матч выиграли. Это психологически не давит?
— Нет. Абсолютно. Каждый раз все начинаешь с чистого листа. Бывает, побеждаешь на турнире, но в следующем году оступаешься на ранней стадии. Бывает наоборот. Я не особо забочусь о своих предыдущих результатах в Мельбурне. Думаю только о том, что предстоит сейчас.
— Формой своей довольны?
— Физической — да. Я провела хорошую подготовку к сезону, так что чувствую себя нормально. В игровом плане все, вроде, тоже неплохо. Есть определенные моменты, которые хочется улучшить, но так бывает всегда.
— Жеребьевка имеет значение перед стартом чемпионата?
— Огромное! Но еще большее значение имеет твой внутренний настрой. Я всегда больше концентрируюсь на себе, чем на предстоящей сопернице. Так что и сетки, если честно, пристально не изучаю.
— В этом году опять повысили призовой фонд. Чемпионы теперь получат по 3,7 миллиона австралийских долларов, проигравшие в 1-м раунде — по 50 000. Как игроки реагируют на такие новости?
— Да никак, — смеется Светлана. — Нас в первую очередь результаты волнуют. О деньгах, выходя на корт, не думаешь.
— Погода в Мельбурне хорошая?
— Заметно прохладнее, чем в Сиднее. Там вообще была страшная жара, а здесь накануне даже дождик шел. Правда, обещают, что на следующей неделе, когда стартует турнир, тоже будет пекло. Посмотрим. Нам, в принципе, к нему не привыкать.
— Пока есть свободные дни до первого матча, как проводите время? Одни сплошные тренировки или удается
— Как раз на кортах стараюсь бывать пореже. Здесь, в Австралии, это очень энергозатратно, а силы надо экономить — пригодятся по ходу турнира. Но и гулять особо не хожу. Мне больше нравится отдыхать в номере — читать книги, смотреть фильмы… Помогает расслабиться и разгрузить голову.
— А как же зоопарк, океанариум, фото с коалой?
— С коалой я уже фото сделала — в
«ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ»
— По ходу турнира в Сиднее вы одержали 602-ю победу в одиночном разряде. Это больше, чем у Марии Шараповой и любой другой россиянки вообще. Для вас такие цифры
— Не так много. Статистика — интересная вещь. Ее собирают, изучают, ее любят болельщики. Но она не поможет тебе в следующем матче. Это просто цифры — и все. Да, приятно осознавать, что выиграл больше 600 матчей за карьерой. Значит, было немало удачных дней! Но все они — в прошлом. А я больше сосредоточена на будущем.
— Но
— О том, что я уже давно в Туре. Что у меня большой опыт. Но главное — что я до сих пор не устала от тенниса, все еще получаю большое удовольствие, выходя на корт, и хочу продолжать играть. Это самое важное.
— Какие из матчей запомнились больше всего?
— Много хороших было. Из приятных — победные финалы на турнирах «Большого шлема». Так вышло, что оба раза играла с нашими девочками — в
— Последние месяцы постоянно гремят скандалы, связанные с обвинениями россиян в употреблении допинга, в махинациях с пробами. Звучат призывы отстранить всех наших спортсменов от международных турниров. В Туре какая ситуация? Другие игроки на вас косо не смотрят?
— Я про все это, конечно, читаю, но сама напрямую не сталкивалась. В теннисе другая ситуация. Думаю, у нас очень чистый спорт. Мы постоянно сдаем
— Понятно, что сейчас все мысли — об Australian Open. Но потом у вас по плану — турнир в
— Жду — не дождусь! Очень рада, что удастся выступить в Питере. Я люблю этот город. Это мой город. Родной. Так что постараюсь подготовиться как можно лучше и порадовать наших болельщиков.
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