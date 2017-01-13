Испытание для Джоковича и два российских дерби

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Новаку Джоковичу, впервые за долгое время «посеянного» на мэйджоре не под первым номером, выпал крайне непростой жребий. Лучший этап в карьере экс-пятой ракетки мира Фернандо Вердаско, может быть, уже позади, но и сейчас он остается опасным соперником. В чем серб лично мог убедиться не далее как на прошлой неделе. Для того, чтобы взять верх над 33-летним испанцем в полуфинале турнира в Дохе, Джоковичу пришлось отыграть все три сета и спасти пять (!) матчболов во втором из них.

В Австралии Вердаско еще более опасен. Его эпический полуфинал-2009 с Рафаэлем Надалем вспоминается как один из лучших матчей XXI века, а год назад эти же соперники вновь боролись в Мельбурне пять партий, и Рафа, тогда «посеянный» пятым, покинул корт побежденным.

Джокович, надо полагать, прекрасно представляет, что его ждет, поэтому говорил сразу после жеребьевки, что дальше первого круга не заглядывает, и настаивал, что это не клише. «Australian Open — любимый турнир “Большого шлема” очень многих игроков, — сказал он. — Сейчас только начало сезона. Все мотивированы и хотят показать свой лучший теннис», — говорит он.

Мы не Джокович и вполне можем посмотреть по сетке дальше. Тем более, что Вердаско в первом раунде потенциальные сложности для серба не заканчиваются. Потенциальным соперником второй ракетки мира по четвертому кругу стал болгарин Григор Димитров, который на первой неделе года завоевал титул в Сиднее, обыграв в финале Кеи Нишикори. В Мельбурне он начинает поединком с австралийским обладателем wild card Кристофером О'Коннором.

Вообще же, главная интрига жеребьевки была связана с именем Роджера Федерера. 17-кратный победитель турниров «Большого шлема», не игравший с июня прошлого года, сильно потерял в рейтинге и в Мельбурне был «посеян» только 17-м. Это означало, что он мог встретиться с любым топовым соперником уже в третьем раунде. В итоге швейцарец отправился в верхнюю четверть сетки — к Энди Маррэю, но сыграть с первой ракеткой мира сможет разве что в четвертьфинале. До этого 34-летнего теннисиста вероятно ждут два поединка с победителями квалификации, а в 1/16 финала — с Томашем Бердыхом. В этой же части сетки — пятый «сеяный» Кеи Нишикори, чьим первым соперником станет наш Андрей Кузнецов. Едва ли стоит считать такой расклад удачным для первой ракетки России, который в прошлом году дошел на Открытом чемпионате Австралии до четвертого круга.

Маррэй, впервые «посеянный» на турнире «Большого шлема» под первым номером, стартует в Мельбурне матчем с украинцем Ильей Марченко. Следом может сыграть с Лу Еньсуном или кем-то из квалификации, а в третьем круге — с Сэмом Куэрри. В этой же части сетки россиянин Константин Кравчук сыграет с американцем Джоном Изнером.

Стэн Вавринка и Марин Чилич возглавили вторую четверть. Там же оказался и россиянин Карен Хачанов. Она начнет выступление на турнире матчем с французом Адрианом Маннарино, а затем может сыграть либо с Джеком Соком, либо с Пьерром-Юго Арбером, а в третьем круге с Жо-Уилфридом Цонга. Гиганту Чиличу в соперники достался такой же гигант — Ежи Янович из Польши.

Потенциальный четвертьфинал Милош Раонич — Гаэль Монфис может «испортить» девятый «сеяный» Рафаэль Надаль или, например, Александр Зверев, с которым испанец в теории может встретиться в третьем круге. Начнет Рафа матчем с немецким ветераном Флорианом Майером, а во втором круге сыграет с сильнейшем в крайне любопытном, для нас — особенно, противостоянии — Михаил Южный — Маркос Багдатис. В этой же четверти герой недавнего турнира в Ченнае Даниил Медведев, который начнет матчем с кем-то из квалифаев, а во втором круге может сыграть с Давидом Феррером или австралийцем Омаром Ясикой. С кем-то из квалифаев в первом круге сыграет и российский ветеран Дмитрий Турсунов, попавший в основную сетку по правилу защищенного рейтинга.

В женской части турнира в первом же круге состоится два российских дерби — Анастасия Павлюченкова сыграет с Евгенией Родиной, а Екатерина Макарова — со своей тезкой Александровой.

Восьмая ракетка турнира Светлана Кузнецова начнет матчем с Марианой Дуке Марино. Первой из «сеяных» соперниц на ее пути значится немка Лаура Зигмунд, а далее — Элина Свитолина. Но нельзя не отметить, что в той же части сетки располагается старая знакомая россиянки Франческа Скьявоне.

Непростой жребий выпал Дарье Касаткиной, «посеянной» под 23-м номером. В первом круге она встретится с непредсказуемой китаянкой Пэн Шуай, год назад дошедшей в Мельбурне до четвертого круга. В случае успеха в этом поединке россиянка может встретиться с Эжени Бушар. Далее — с Робертой Винчи и первой ракеткой мира Ангелик Кербер, которую буквально на днях обыграла в Сиднее. Соперницей немки в стартовом раунде станет украинка Леся Цуренко. Елена Веснина ждет кого-то из победительниц квалификации, а дебютантка основных сеток турниров «Большого шлема» Ирина Хромачева встретится с румынкой Сораной Кирстя.

Не повезло Серене Уильямс. Вторая ракетка турнира, жаждущая завоевать свой 23-й титул на турнирах «Большого шлема», получила в соперницы Белинду Бенчич. На прошлогоднем Australian Open юная швейцарка дала настоящий бой Марии Шараповой, а до этого побеждала и саму Уильямс-младшую. Сейчас она возвращается после неудачного омраченного травмами сезона, но на матч с такой соперницей уж точно настроится как надо. В случае же успешного преодоления этого испытания во втором круге американка может сразиться с чешкой Люси Шафаржовой — той самой, с которой играла в финале Roland Garros-2015. В четвертом круге она может сразиться с другой опасной чешкой — Барборой Стрыцовой, «посеянной» 16-й, а в четвертьфинале — с Доминикой Цибулковой, Джоанной Контой или даже экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

Вообще же, исходя из результатов первых недель, женский Australian Open обещает стать непредсказуемым.

Пока же «посевом» предполагаются следующие матчи 1/8 финала: Кербер (Германия, 1) — Роберта Винчи (Италия, 15); Суарес Наварро (Испания, 10) — Мугуруса (Испания, 7); Симона Халеп (Румыния, 4) — Винус Уильямс (США, 13); Элина Свитолина (Украина, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 8); Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Тимеа Бачински (Швейцария, 12); Елена Веснина (Россия, 14) — Агнешка Радванска (Польша, 3); Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Джоанна Конта (Великобритания, 9); Барбора Стрыцова (Чехия, 9) — С. Уильямс (США, 2).