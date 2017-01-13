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13 января 2017, 12:41 | Теннис | УНИАН

Цуренко отказалась от полуфинального поединка теннисного турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко не сможет провести полуфинальный поединок теннисного турнира в австралийском Хобарте и снимается с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Украинка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> не сможет провести полуфинальный поединок теннисного турнира в австралийском <span class=error>Хобарте</span> и снимается с соревнований <nobr>из-за </nobr>проблем со здоровьем. Увеличить
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«К сожалению, я не могу сыграть в полуфинале. Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо (Леся не вышла на свой стартовый матч на Премьере в Брисбене на первой неделе сезона). И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше», — сказала Цуренко, передает Большой теннис Украины.

В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Никулеску. Теперь та проходит в финал на отказе соперницы.

«Мне жаль, что так случилось. Но она должна быть в форме к Australian Open. У нас мог бы получится тяжелый матч, поэтому я желаю Лесе всего наилучшего и быть здоровой», — сказала Никулеску.

Соперница румынки по финальному противостоянию определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия) — Яна Фетт (Хорватия).

По результатам жеребьевки предстоящего Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге турнира Леся Цуренко сыграет с действующей чемпионкой Анжелик Кербер (Германия).

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