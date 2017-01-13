Цуренко отказалась от полуфинального поединка теннисного турнира в Хобарте
Украинка Леся Цуренко не сможет провести полуфинальный поединок теннисного турнира в австралийском Хобарте и снимается с соревнований
из-за проблем со здоровьем.
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Видимо, что-то случилось...
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«К сожалению, я не могу сыграть в полуфинале. Я очень расстроена, потому что все еще не чувствую себя хорошо (Леся не вышла на свой стартовый матч на Премьере в Брисбене на первой неделе сезона). И с каждым матчем, чем больше я играю, тем хуже мне становится. Поэтому я вынуждена сняться с полуфинала. Я очень надеюсь, что скоро все наладится. Я приму лекарства и надеюсь, что в Мельбурне буду чувствовать себя лучше», — сказала Цуренко, передает Большой теннис Украины.
В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Никулеску. Теперь та проходит в финал на отказе соперницы.
«Мне жаль, что так случилось. Но она должна быть в форме к Australian Open. У нас мог бы получится тяжелый матч, поэтому я желаю Лесе всего наилучшего и быть здоровой», — сказала Никулеску.
Соперница румынки по финальному противостоянию определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия) — Яна Фетт (Хорватия).
По результатам жеребьевки предстоящего Открытого чемпионата Австралии уже в первом круге турнира Леся Цуренко сыграет с действующей чемпионкой Анжелик Кербер (Германия).
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