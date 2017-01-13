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https://sport.mail.ru/news/tennis/28414456/
13 января 2017, 12:16 | Теннис | БЕЛТА

Саснович вышла в 3-й раунд квалификации открытого чемпионата Австралии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Мельбурна продолжаются матчи квалификации открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В женском одиночном разряде белоруска Александра <span class=error>Саснович</span> (116-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня во втором раунде бразильскую теннисистку <span class=error>Паулу</span> Кристину Гонсалвеш (170) — 4:6 6:1 6:3. Увеличить
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В женском одиночном разряде белоруска Александра Саснович (116-й номер мирового рейтинга) обыграла сегодня во втором раунде бразильскую теннисистку Паулу Кристину Гонсалвеш (170) — 4:6, 6:1, 6:3. В решающем поединке за выход в основную сетку Australian Open Саснович сыграет с китаянкой Фанчжоу Лю (141), которая сегодня победила еще одну белорусскую теннисистку Арину Соболенко (146) — 7:5, 3:6, 6:4.

Победительница юниорского Australian Open 2016 Вера Лапко (327) в стартовом матче квалификации обыграла болгарскую теннисистку Элицу Костову (139) — 6:1, 5:7, 8:6, а сегодня встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (197).

В мужском одиночном разряде белорусские теннисисты уже завершили свои выступления. Владимир Игнатик (191) сначала выиграл у представителя Канады Вашека Поспишила (133) — 3:6, 6:3, 6:4, а потом уступил японцу Хироки Мория (173) — 6:4, 2:6, 3:6. Илья Ивашко (176) зачехлил ракетку после поражения в первом круге от американского теннисиста Раджива Рама (129) — 4:6, 4:6.

Для выхода в основную сетку Australian Open нужно преодолеть три квалификационных барьера. Основной этап первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

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