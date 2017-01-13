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https://sport.mail.ru/news/tennis/28413354/
13 января 2017, 10:26 | Теннис | Чемпионат.com

Троицки не сумел защитить титул в Сиднее, проиграв в полуфинале Моллеру

Действующий победитель турнира в Сиднее серб Виктор Троицки (3) не сумел пробиться в финал соревнований, проиграв Жилю Мюллеру (6) из Люксембурга со счётом 3:6, 6:7 (6:8).

Уроженец Белграда 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Жиля 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале соперником Мюллера будет победитель матча Даниэль Эванс (Великобритания, LD) — Андрей Кузнецов (Россия).
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