Троицки не сумел защитить титул в Сиднее, проиграв в полуфинале Моллеру
Действующий победитель турнира в Сиднее серб Виктор Троицки (3) не сумел пробиться в финал соревнований, проиграв Жилю Мюллеру (6) из Люксембурга со счётом 3:6, 6:7 (6:8).
Уроженец Белграда 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Жиля 15 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
В финале соперником Мюллера будет победитель матча Даниэль Эванс (Великобритания, LD) — Андрей Кузнецов (Россия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter