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https://sport.mail.ru/news/tennis/28412823/
13 января 2017, 9:56 | Теннис | Чемпионат.com

Соуза победил Багдатиса и стал первым финалистом турнира в Окленде

Киприот Маркос Багдатис (8) не сумел пробиться в финал турнира в Окленде, проиграв португальцу Жоау Соузе со счётом 1:6, 5:7.

31-летний уроженец Лимассола 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Жоау 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

В финале Соуза сыграет с победителем матча Джек Сок (США, 4) — Стив Джонсон (США, 7).
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