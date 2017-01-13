Соуза победил Багдатиса и стал первым финалистом турнира в Окленде
Киприот Маркос Багдатис (8) не сумел пробиться в финал турнира в Окленде, проиграв португальцу Жоау Соузе со счётом 1:6, 5:7.
31-летний уроженец Лимассола 1 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Жоау 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
В финале Соуза сыграет с победителем матча Джек Сок (США, 4) — Стив Джонсон (США, 7).
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