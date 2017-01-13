Без разминки. Серена стартует в Мельбурне против Бенчич

Без Азаренко, Шараповой и Квитовой

Теннисный сезон имеется достаточно резкий старт. У игроков и болельщиков нет возможности медленно вкатится в сезон. Уже через две недели после старта начинается первый турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. В ночь с четверга на пятницу в Мельбурне состоялась жеребьёвка основного турнира.



Церемония прошла под открытым небом, поэтому даже была угроза, что она может быть отложена из-за дождя, но осадки прекратились за полчаса до начала. Кербер и Джокович появились со своими прошлогодними трофеями, а потом сказали пару дежурных слов перед стартом самой жеребьёвки.



У девушек в этот раз в сетке отсутствовали несколько громких имён. Свой четвёртый «Большой шлем» из-за дисквалификации пропускает Мария Шарапова. Но по крайней мере к следующему турниру подобного уровня — «Ролан Гаррос» — она уже сможет сыграть. Виктория Азаренко в декабре стала мамой, так что она пока не готова вернуться на корт.



Петра Квитова подверглась нападению в межсезонье. Чешка серьёзно пострадала и ей понадобилась операция на левой руке, так что ей предстоит провести вне тенниса не меньше полугода. Также из-за травмы не смогла выступить теннисистка топ-10 — Мэдисон Кис. Из остального списка отказавшихся выделяется завершившая карьеру Ана Иванович.

Уильямс получила Бенчич

На дворе 2017 год, но многое в теннисе не меняется. К примеру, главным фаворитом у букмекеров является Серена Уильямс. Хотя первая ракетка мира Анжелика Кербер довольно близка к Серене. При этом обе не выглядели так здорово на подготовительных турнирах, поэтому непростая жеребьёвка на старте могла осложнить им жизнь.



Среди несеяных девушек было достаточно неприятных соперницы — Эжени Бушар, Белинда Бенчич, Кристина Младенович. Или тех, кто отлично начал сезон — Ана Конюх, Катержина Синякова, Лорен Дэвис, Ализе Корне и другие.



И в итоге одна из таких оппоненток (Белинда Бенчич) них досталась Серене Уильямс в первом же круге. Можно заметить, что американке на втором «Шлеме» кряду не слишком повезло со стартовой жеребьёвкой, ведь в Нью-Йорке она начала турнир матчем с Екатериной Макаровой. Хотя с другой стороны можно сказать, что не везёт соперницам Серены.



Около года назад Белинда Бенчич была игроком топ-10, а сезоном ранее она отметилась победой над Сереной в полуфинале турнира в Торонто. С тех пор теннисистки больше не играли. Сейчас рейтинг Белинды заметно упал, так как она немало пропустила в прошлом году из-за различных травм. Да и в новом сезоне она свой единственный официальный матч закончила отказом. Когда Бенчич здорова, то способна показывать теннис весьма высокого уровня. Но ещё одним фактором не в пользу Бенчич может стать чрезвычайно жаркая погода в первые дни основного турнира.



В случае победы над Бенчич расслабиться у Уильямс особо не выйдет, так как дальше будет или Викмайер, или Шафаржова. Люси, конечно, тоже совсем не в той форме, в которой она выходила в финал «Ролан Гаррос», но для второго круга это может быть непростой тест.



Нет лёгкой сетки и у Кербер. В стартовом раунде она сыграет с Лесей Цуренко. Леся неплохо шла по турниру в Хобарте, однако с полуфинала она снялась из-за вирусного заболевания. У украинки будет пару дней, чтобы прийти в себя и подготовиться к матчу против Кербер.



Что касается распределения восьмёрки сеяных, то в четверть к Кербер попала Мугуруса, от которой можно ждать всё что угодно. Во второй четверти находятся Халеп и Кузнецова. В третьей — Плишкова и Радваньска. Каролина является третьим фаворитом у букмекеров, но именно с Агнешкой она играет плохо (0−7 по личным встречам), так что сетка для чешки не слишком удачная. И наконец в последней четверти к Серене попала Цибулкова.



Перспективная сетка Кузнецовой и Весниной

В основную сетку в этот раз прошли восемь россиянок, причём пять из них попали в посев. Отказ Кис помог Кузнецовой оказаться в топ-8 посева. Россиянка получила достаточно перспективную сетку. Светлана начнёт турнир с Дуке-Марино, а потом сыграет с Татишвили или Форлис. Первой сеяной на её пути может стать Лаура Зигемунд.



Неподалёку от Светланы находится Анастасия Павлюченкова. Они могут сыграть в четвёртом круге. А в первом раунде Анастасия сыграет с другой россиянкой — Евгенией Родиной. Кроме того в третьем раунде Павлюченкова идёт на Свитолину.



Ещё одно российское дерби разместилось в нижней половине сетки. Между собой сразятся две Екатерины — Макарова и Александрова. Партнёрша Макаровой по паре — Елена Веснина — получила место в третьей четверти. Сначала Елене играть с кем-то из квалификации, а в случае успеха с Минеллой или Линетт. Ближайшей сеяной к Весниной является Стосур, традиционно плохо выступающая на домашнем турнире «Большого шлема».



Дарья Касаткина, которая на этой неделе в Сиднее обыграла Анжелику Кербер, в первом раунде сразится с Пэн Шуай. Но основное внимание приковывает второй раунд, где возможен поединок с Эжени Бушар. Кстати и Эжени, и Дарья в Сиднее уступили Конте. При этом для канадки это был один из лучших турниров за последнее время.



И наконец Ирина Хромачёва, которая дебютирует на турнирах «Большого шлема», в первом раунде выйдет на корт против Сораны Кырсти. Подобная сетка вполне даёт возможность россиянке проявить себя в Мельбурне.



Основная сетка в Мельбурне начнётся в понедельник, а на этой неделе продолжается квалификация. Сразу несколько россиянок продолжают борьбу, так что не исключено, что количество представительниц России в основной сетке к концу недели немного пополнится.



Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки:



Анжелика Кербер (Германия, 1) — Ирина Бегу (Румыния, 27)

Дарья Касаткина (Россия, 23) — Роберта Винчи (Италия, 15)

Карла Суарес-Наварро (Испания, 10) — Шуай Чжан (Китай, 20)

Анастасия Севастова (Латвия, 32) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)

Симона Халеп (Румыния, 4) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, 29)

Кики Бертенс (Нидерланды, 19) — Винус Уильямс (США, 13)

Элина Свитолина (Украина, 11) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)

Лаура Зигемунд (Германия, 26) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Каролина Плишкова (Чехия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан, 31)

Дарья Гаврилова (Австралия, 22) — Тимя Бачински (Швейцария, 12)

Елена Веснина (Россия, 14) — Саманта Стосур (Австралия, 18)

Ализе Корне (Франция, 28) — Агнешка Радваньска (Польша, 3)

Доминика Цибулкова (Словакия, 6) — Екатерина Макарова (Россия, 30)

Каролина Возняцки (Дания, 17) — Йоханна Конта (Великобритания, 9)

Барбора Стрыцова (Чехия, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 21)

Тимя Бабош (Венгрия, 25) — Серена Уильямс (США, 2).