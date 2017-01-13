Португалец Жуан Соуза стал первым финалистом теннисного турнира в Окленде
Португалец Жуан Соуза вышел в финал теннисного турнира в новозеландском Окленде, призовой фонд которого превышает 450 тысяч долларов.
В полуфинальном матче в пятницу португальский теннисист в двух сетах победил восьмую ракетку турнира киприота Маркоса Багдатиса — 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Соуза сделал три эйса против одного у соперника и реализовал три
В финале Соуза сыграет с победителем матча между двумя американцами — Джеком Соком (4-й номер посева) и Стивом Джонсоном (7).
Багдатис является соперником россиянина Михаила Южного по первому кругу Открытого чемпионата Австралии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter