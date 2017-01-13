Португалец Жуан Соуза стал первым финалистом теннисного турнира в Окленде

В полуфинальном матче в пятницу португальский теннисист в двух сетах победил восьмую ракетку турнира киприота Маркоса Багдатиса — 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Соуза сделал три эйса против одного у соперника и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В финале Соуза сыграет с победителем матча между двумя американцами — Джеком Соком (4-й номер посева) и Стивом Джонсоном (7).

Багдатис является соперником россиянина Михаила Южного по первому кругу Открытого чемпионата Австралии.