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https://sport.mail.ru/news/tennis/28412674/
13 января 2017, 9:49 | Теннис | Р-Спорт

Португалец Жуан Соуза стал первым финалистом теннисного турнира в Окленде

Португалец Жуан Соуза вышел в финал теннисного турнира в новозеландском Окленде, призовой фонд которого превышает 450 тысяч долларов.

В полуфинальном матче в пятницу португальский теннисист в двух сетах победил восьмую ракетку турнира киприота Маркоса Багдатиса — 6:1, 7:5. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Соуза сделал три эйса против одного у соперника и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

В финале Соуза сыграет с победителем матча между двумя американцами — Джеком Соком (4-й номер посева) и Стивом Джонсоном (7).

Багдатис является соперником россиянина Михаила Южного по первому кругу Открытого чемпионата Австралии.
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