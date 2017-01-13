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13 января 2017, 9:29 | Теннис | Sports.kz

Казахстанки узнали соперниц по первому раунду «Australian Open»

В Мельбурне прошла жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого первенства Австралии в женском одиночном разряде, который пройдёт с 16 по 29 января, пишет Sports.kz.

В Мельбурне прошла жеребьёвка первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого первенства Австралии в женском одиночном разряде который пройдёт с 16 по 29 января пишет Sports.kz. Увеличить
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По ее результатам выяснились соперницы представительниц Казахстана. Так, Ярослава Шведова в первом раунде встретится с 27-м номером посева румынкой Ириной-Камелией Бегу. Галина Воскобоева выйдет на корт против украинской теннисистки Элины Свитолиной, посеянной под 11-м номером. Соперницей Юлии Путинцевой станет Лара Арруабаррена из Испании.

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