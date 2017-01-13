Цуренко снялась с турнира в Хобарте
Украинка Леся Цуренко отказалась от продолжения выступления на турнире в австралийском городе Хобарт, сообщает официальный сайт соревнований.
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В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Моникой Никулеску.
Таким образом, Никулеску без игры вышла в финал соревнований, где сыграет с победительницей в противостоянии хорватки Яны Фетт и Элисе Мертенс из Бельгии.
Следующим для Цуренко турниром станет Australian Open, в первом круге которого она сыграет с лидером рейтинга WTA Анжеликой Кербер.
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