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13 января 2017, 9:01 | Теннис | Чемпионат.com

Цуренко снялась с турнира в Хобарте

Украинка Леся Цуренко отказалась от продолжения выступления на турнире в австралийском городе Хобарт, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span> отказалась от продолжения выступления на турнире в австралийском городе <span class=error>Хобарт</span> сообщает официальный сайт соревнований. Увеличить
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В полуфинале она должна была сыграть с румынкой Моникой Никулеску.

Таким образом, Никулеску без игры вышла в финал соревнований, где сыграет с победительницей в противостоянии хорватки Яны Фетт и Элисе Мертенс из Бельгии.

Следующим для Цуренко турниром станет Australian Open, в первом круге которого она сыграет с лидером рейтинга WTA Анжеликой Кербер.

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