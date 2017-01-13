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13 января 2017, 8:48 | Теннис | Чемпионат.com

Рублёв и Донской вышли в финал квалификации Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв в матче второго раунда квалификации Australian Open нанёс поражение Юичи Сугите из Японии со счётом 6:4, 7:6 (7:2).

В другом матче ещё один представитель России Евгений Донской одолел австралийца Мэттью Эбдена — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.

За выход в основную сетку соревнований Донской сразится с американцем Ноа Рубином, а Рублёв — с Питером Полански из Канады.
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