Россиянин Кузнецов сыграет с японцем Нисикори на старте Australian Open

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Третий год подряд российские теннисисты не вошли в число «сеяных» на первом турнире серии «Большого шлема».

Другие пары российских теннисистов в первом круге выглядят следующим образом: Константин Кравчук (Россия) встретится с Джоном Изнером (19, США), Карен Хачанов (Россия) — с Адрианом Маннарино (Франция), Михаил Южный (Россия) — с Маркосом Багдатисом (Кипр). Россияне Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов сыграют в первом круге с победителями квалификации.

Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей свой стартовый матч проведет с Ильей Марченко из Украины. Серб Новак Джокович (2) встретится с испанцем Фернандо Вердаско.