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13 января 2017, 8:48 | Теннис | ТАСС

Россиянин Кузнецов сыграет с японцем Нисикори на старте Australian Open

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с японцем Кеем Нисикори, который получил пятый номер «посева». Сетка опубликована на официальном сайте первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» (общий призовой фонд турнира — $37,5 млн).

Третий год подряд российские теннисисты не вошли в число сеяных на первом турнире серии Большого шлема Увеличить
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Третий год подряд российские теннисисты не вошли в число «сеяных» на первом турнире серии «Большого шлема».

Другие пары российских теннисистов в первом круге выглядят следующим образом: Константин Кравчук (Россия) встретится с Джоном Изнером (19, США), Карен Хачанов (Россия) — с Адрианом Маннарино (Франция), Михаил Южный (Россия) — с Маркосом Багдатисом (Кипр). Россияне Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов сыграют в первом круге с победителями квалификации.

Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей свой стартовый матч проведет с Ильей Марченко из Украины. Серб Новак Джокович (2) встретится с испанцем Фернандо Вердаско.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 16—29 января.
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