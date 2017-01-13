Россиянин Кузнецов сыграет с японцем Нисикори на старте Australian Open
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с японцем Кеем Нисикори, который получил пятый номер «посева». Сетка опубликована на официальном сайте первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» (общий призовой фонд турнира — $37,5 млн).
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Третий год подряд российские теннисисты не вошли в число «сеяных» на первом турнире серии «Большого шлема».
Другие пары российских теннисистов в первом круге выглядят следующим образом: Константин Кравчук (Россия) встретится с Джоном Изнером (19, США), Карен Хачанов (Россия) — с Адрианом Маннарино (Франция), Михаил Южный (Россия) — с Маркосом Багдатисом (Кипр). Россияне Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов сыграют в первом круге с победителями квалификации.
Первая «ракетка» мира британец Энди Маррей свой стартовый матч проведет с Ильей Марченко из Украины. Серб Новак Джокович (2) встретится с испанцем Фернандо Вердаско.
Открытый чемпионат Австралии пройдет
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