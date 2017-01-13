Кузнецова сыграет с Дуке-Мариньо в первом круге Australian Open
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с колумбийкой Марианой
Дуке-Мариньо. Сетка опубликована на официальном сайте первого в сезоне турнира серии «Большого шлема».
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В число «сеяных» вошли еще четыре российских теннисистки. Так, Елена Веснина (14) встретится с победителем квалификации, Дарья Касаткина (23) — с Пэн Шуай (Китай), Анастасия Павлюченкова (24) — с россиянкой Евгенией Родиной, Екатерина Макарова (30) — также с соотечественницей Екатериной Александровой.
Еще одна российская теннисистка, не вошедшая в число «сеяных», Ирина Хромачева в первом круге сыграет против Сораны Кырстя из Румынии.
Первый номер «посева» немка Ангелик Кербер свой стартовый матч проведет с Лесей Цуренко из Украины. Серена Уильямс (2) встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Открытый чемпионат Австралии пройдет
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