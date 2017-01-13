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13 января 2017, 8:45 | Теннис | ТАСС

Кузнецова сыграет с Дуке-Мариньо в первом круге Australian Open

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо. Сетка опубликована на официальном сайте первого в сезоне турнира серии «Большого шлема».

МОСКВА 13 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с колумбийкой <span class=error>Марианой</span> <nobr>Дуке-Мариньо.</nobr> Сетка опубликована на официальном сайте первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Увеличить
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Россиянка получила на турнире восьмой номер «посева». Ее соперница Дуке-Мариньо занимает 108 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WТА).

В число «сеяных» вошли еще четыре российских теннисистки. Так, Елена Веснина (14) встретится с победителем квалификации, Дарья Касаткина (23) — с Пэн Шуай (Китай), Анастасия Павлюченкова (24) — с россиянкой Евгенией Родиной, Екатерина Макарова (30) — также с соотечественницей Екатериной Александровой.

Еще одна российская теннисистка, не вошедшая в число «сеяных», Ирина Хромачева в первом круге сыграет против Сораны Кырстя из Румынии.

Первый номер «посева» немка Ангелик Кербер свой стартовый матч проведет с Лесей Цуренко из Украины. Серена Уильямс (2) встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Открытый чемпионат Австралии пройдет 16—29 января. Общий призовой фонд турнира составит $37,5 млн.
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