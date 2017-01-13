Лидер рейтинга АТР британец Энди Маррей начнёт свой турнирный путь матчем с украинцем Ильёй Марченко. Серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, сразится с испанцем Фернандо Вердаско.



Россия на турнире будет представлена шестью спортсменками. Константин Кравчук встретится с Джоном Иснером из США (19), Андрей Кузнецов — с японцем Кеи Нисикори (6), Карен Хачанов — с французом Адрианом Маннарино, а Михаил Южный — с киприотом Маркосом Багдатисом.



Соперники Дмитрия Турсунова и Даниила Медведева определятся по итогам квалификации.



Основная сетка турнира стартует 16 января, финал состоится 29 января.