Лидер рейтинга WTA и действующая победительница турнира немка Анжелика Кербер в первом раунде сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Американка Серена Уильямс (2) — с Белиндой Бенчич из Швейцарии.



Россия на турнире будет представлена восемью спортсменками. Дарья Касаткина (23) сыграет с китаянкой Пэн Шуай, Ирина Хромачёва — с Сораной Кырстей из Румынии, а Анастасия Павлюченкова (24) и Евгения Родина сразятся между собой.



Светлану Кузнецову (8) ждёт Мариана Дуке-Марино из Колумбии, Екатерина Макарова (30) и Екатерина Александрова сыграют разыграют путёвку во второй круг в очном противостоянии, а Елена Веснина ждёт соперницу из квалификации.



Основная сетка турнира стартует 16 января, финал состоится 28 января.