С. Уильямс сыграет с Бенчич в первом круге AO-2017, Павлюченкова — с Родиной
В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки в женском одиночном разряде.
Лидер рейтинга WTA и действующая победительница турнира немка Анжелика Кербер в первом раунде сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Американка Серена Уильямс (2) — с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Россия на турнире будет представлена восемью спортсменками. Дарья Касаткина (23) сыграет с китаянкой Пэн Шуай, Ирина Хромачёва — с Сораной Кырстей из Румынии, а Анастасия Павлюченкова (24) и Евгения Родина сразятся между собой.
Светлану Кузнецову (8) ждёт Мариана
Основная сетка турнира стартует 16 января, финал состоится 28 января.
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