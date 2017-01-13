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13 января 2017, 8:43 | Теннис | Чемпионат.com

С. Уильямс сыграет с Бенчич в первом круге AO-2017, Павлюченкова — с Родиной

В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки в женском одиночном разряде.

Лидер рейтинга WTA и действующая победительница турнира немка Анжелика Кербер в первом раунде сыграет с Лесей Цуренко из Украины. Американка Серена Уильямс (2) — с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Россия на турнире будет представлена восемью спортсменками. Дарья Касаткина (23) сыграет с китаянкой Пэн Шуай, Ирина Хромачёва — с Сораной Кырстей из Румынии, а Анастасия Павлюченкова (24) и Евгения Родина сразятся между собой.

Светлану Кузнецову (8) ждёт Мариана Дуке-Марино из Колумбии, Екатерина Макарова (30) и Екатерина Александрова сыграют разыграют путёвку во второй круг в очном противостоянии, а Елена Веснина ждёт соперницу из квалификации.

Основная сетка турнира стартует 16 января, финал состоится 28 января.
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