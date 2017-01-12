Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28410364/
12 января 2017, 23:36 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович сыграл в теннис на инвалидных колясках

Серб Новак Джокович провел экспериментальный теннисный матч на инвалидных колясках против двукратного победителя Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дилана Олкотта. Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Серб <span class=error>Новак</span> Джокович провел экспериментальный теннисный матч на инвалидных колясках против двукратного победителя Паралимпийских игр в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> <span class=error>Дилана</span> <span class=error>Олкотта</span>. Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сначала Джоковичу сложно было привыкнуть к новому способу игры, но с помощью Олкотта ему удалось это сделать.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Роджер Федерер: Если не смогу побеждать на крупных турнирах, всерьёз задумаюсь о завершении карьеры

Новак Джокович сыграл в теннис на инвалидных колясках

Майкл Дауни покинет пост главы Всеанглийского клуба лаун-тенниса