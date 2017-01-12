Новак Джокович сыграл в теннис на инвалидных колясках
Серб Новак Джокович провел экспериментальный теннисный матч на инвалидных колясках против двукратного победителя Паралимпийских игр в
Рио-де-Жанейро Дилана Олкотта. Об этом сообщает официальный сайт Международного паралимпийского комитета.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сначала Джоковичу сложно было привыкнуть к новому способу игры, но с помощью Олкотта ему удалось это сделать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter