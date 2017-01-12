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https://sport.mail.ru/news/tennis/28409331/
12 января 2017, 21:21 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер не попал в Топ-10 сеяных игроков на турнире «Большого шлема» впервые за 15 лет

Четырёхкратный чемпион Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер не попал в посев предстоящего турнира. Это произошло впервые с 2002 года.

Четырёхкратный чемпион Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> не попал в посев предстоящего турнира. Это произошло впервые с 2002 года. Увеличить
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На Australian Open теннисист посеян под 17-м номером, а это значит, что уже в первом круге соревнований он может сыграть с кем-то из Топ-16.

Результаты жеребьёвки турнира станут известны позднее.
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