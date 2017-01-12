Роджер Федерер не попал в Топ-10 сеяных игроков на турнире «Большого шлема» впервые за 15 лет
Четырёхкратный чемпион Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер не попал в посев предстоящего турнира. Это произошло впервые с 2002 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На Australian Open теннисист посеян под 17-м номером, а это значит, что уже в первом круге соревнований он может сыграть с
Результаты жеребьёвки турнира станут известны позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter