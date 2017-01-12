Роджер Федерер не попал в Топ-10 сеяных игроков на турнире «Большого шлема» впервые за 15 лет

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На Australian Open теннисист посеян под 17-м номером, а это значит, что уже в первом круге соревнований он может сыграть с кем-то из Топ-16.

Результаты жеребьёвки турнира станут известны позднее.