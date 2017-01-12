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12 января 2017, 20:54 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов впервые в своей карьере стал полуфиналистом турнира ATP

Первая ракетка России Андрей Кузнецов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в Сиднее он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Первая ракетка России Андрей Кузнецов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в Сиднее он обыграл испанца <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Бусту.</nobr> Увеличить
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До этого 25-летний Кузнецов десять раз выходил в ¼ финала турниров, но проигрывал своим соперникам. По итогам 2016 года он стал единственным теннисистом в Топ-50, который ни разу не выходил в полуфинал соревнований.

Напомним, что за выход в финал турнира в Сиднее россиянин поспорит с британцем Дэниэлем Эвансом.
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