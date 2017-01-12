Андрей Кузнецов впервые в своей карьере стал полуфиналистом турнира ATP
Первая ракетка России Андрей Кузнецов впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира ATP. В четвертьфинале соревнований в Сиднее он обыграл испанца Пабло
Карреньо-Бусту.
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До этого 25-летний Кузнецов десять раз выходил в ¼ финала турниров, но проигрывал своим соперникам. По итогам 2016 года он стал единственным теннисистом в Топ-50, который ни разу не выходил в полуфинал соревнований.
Напомним, что за выход в финал турнира в Сиднее россиянин поспорит с британцем Дэниэлем Эвансом.
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