Андрей Кузнецов впервые в своей карьере стал полуфиналистом турнира ATP

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До этого 25-летний Кузнецов десять раз выходил в ¼ финала турниров, но проигрывал своим соперникам. По итогам 2016 года он стал единственным теннисистом в Топ-50, который ни разу не выходил в полуфинал соревнований.

Напомним, что за выход в финал турнира в Сиднее россиянин поспорит с британцем Дэниэлем Эвансом.