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https://sport.mail.ru/news/tennis/28408534/
12 января 2017, 19:12 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом 2016 года

Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, возглавил рейтинг самых коммерчески востребованных спортсменов 2016 года, составленный Лондонской школой маркетинга. Доход теннисиста от сотрудничества со спонсорами составил 49,2 миллиона фунтов стерлингов.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> возглавил рейтинг самых коммерчески востребованных спортсменов 2016 года составленный Лондонской школой маркетинга. Доход теннисиста от сотрудничества со спонсорами составил 492 миллиона фунтов стерлингов. Увеличить
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Второе место занял баскетболист ЛеБрон Джеймс, а замкнул тройку лидеров гольфист Фил Микельсон.

Также в Топ-10 этого рейтинга вошли ещё двое теннисистов — серб Новак Джокович (седьмое место) и испанец Рафаэль Надаль (десятое место).
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