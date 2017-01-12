Роджер Федерер стал самым коммерчески востребованным спортсменом 2016 года
Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, возглавил рейтинг самых коммерчески востребованных спортсменов 2016 года, составленный Лондонской школой маркетинга. Доход теннисиста от сотрудничества со спонсорами составил 49,2 миллиона фунтов стерлингов.
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Второе место занял баскетболист ЛеБрон Джеймс, а замкнул тройку лидеров гольфист Фил Микельсон.
Также в Топ-10 этого рейтинга вошли ещё двое теннисистов — серб Новак Джокович (седьмое место) и испанец Рафаэль Надаль (десятое место).
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