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12 января 2017, 18:32 | Теннис | GoTennis.ru

Цзян Ван заняла третье место на выставочном турнире в Куйонге

Китайская теннисистка Цзян Ван одержала победу в матче за третье место на выставочном турнире в австралийском Куйонге.

Китайская теннисистка <span class=error>Цзян</span> Ван одержала победу в матче за третье место на выставочном турнире в австралийском <span class=error>Куйонге</span>. Увеличить
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В решающем поединке она в двух сетах обыграла австралийку Дестани Айяву со счётом 6/4, 7/5.

Напомним, что в матче за победу на соревнованиях Priceline Pharmacy Classic — Kooyong сразятся бельгийка Янина Викмайер и румынка Сорана Кырстя.
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