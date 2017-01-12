Цзян Ван заняла третье место на выставочном турнире в Куйонге
Китайская теннисистка Цзян Ван одержала победу в матче за третье место на выставочном турнире в австралийском Куйонге.
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В решающем поединке она в двух сетах обыграла австралийку Дестани Айяву со счётом 6/4, 7/5.
Напомним, что в матче за победу на соревнованиях Priceline Pharmacy Classic — Kooyong сразятся бельгийка Янина Викмайер и румынка Сорана Кырстя.
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