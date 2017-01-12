Даниил Медведев: Друзья называют меня «премьером»

«ФИНАЛ В ЧЕННАЕ — ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ».

— Сезон начался ударно — с финала в Ченнае. Сами ожидали, что так удачно проведете первый турнир в году? — начинаем беседу с Даниилом.

— Я, конечно, чувствовал, что неплохо готов. У меня и конец прошлого сезона сложился здорово, и подготовку к нынешнему я провел хорошо. Но все же финал стал приятным сюрпризом, — признается Медведев. — Причем, не только результатом доволен, но и уровнем игры, который показал. Было несколько непростых матчей, серьезные соперники. В полуфинале с Дуди Села пришлось отыгрывать матчбол. Но в итоге справился. Жаль, до титула не добрался совсем чуть-чуть.

— Обыграть Роберто Баутишта-Агута — 14-ю ракетку мира на тот момент — было реально?

— Он очень хороший теннис показал. Провел лучший матч на неделе. Чувствовалось, что парень стоит близко к десятке. В ключевые моменты Роберто действовал мощно, мне же, возможно, где-то не хватало опыта. Был ли шанс? Сложно судить. В любом случае, я доволен тем, как сложился турнир. Конечно, всегда хочется выиграть каждый матч, так что небольшое разочарование от поражения в финале осталось. Но оно не особо отразилось на моем настроении.

— Осенью вы говорили, что задача-максимум на этот год — пробиться в ТОП-50. Задача-минимум — закрепиться в первой сотне. Вы после Ченная разом поднялись на 65-ю строчку рейтинга. До полтинника — рукой подать. Планы еще не скорректировали?

— Понимаю, к чему клоните — аппетит приходит во время еды. Но нет, планы не менял, — смеется Даниил. — Я ведь пока всего один турнир провел. Да, удачный, но это не значит, что дальше все будет складываться так же успешно. Надо посмотреть, как продолжу играть дальше. Как выступлю на Australian Open и в последующие недели. В принципе, пока можно сказать, что цель прежняя — пробиться в ТОП-50. Вот когда получится — буду ставить перед собой следующую задачу.

— Чего ждете от чемпионата Австралии? Это ведь ваш первый турнир «Большого шлема» в карьере.

— В основе — да. Если честно, есть небольшое волнение. Но приятное — такое, как иногда испытываешь перед праздником или важным событием в жизни. Пока не знаю, чего от себя ждать. Но буду стараться сыграть достойно.

— Не боитесь, что по итогам жеребьевки, которая пройдет в пятницу, придется играть первый круг против Новака Джоковича?

— Значит, нас поставят на Центральный корт. Чего бояться? Наоборот — получу огромный опыт, испытаю новые ощущения от матча с одним из лучших теннисистов мира. В общем, кто бы не попался — буду стараться выдать свой максимум. А там посмотрим.

«СЕЛФИ С КОАЛОЙ СДЕЛАТЬ НЕ УСПЕЛ».

— В Австралии раньше бывали?

— Один раз, еще по юниорам. Лететь сюда конечно тяжело… Далеко и долго. Даже из Индии. Плюс — разница во времени большая. Днем клонит в сон, ночью, наоборот, заснуть не можешь. Нужно время, чтобы адаптироваться, но ведь никто не прилетает сюда накануне матча. Я в Мельбурне уже пару дней, так что освоился.

— Фото с коалой сделать успели?

— В этом году — пока нет. Хотя сегодня в Мельбурн-парк приносили маленькую коалу и кенгурёнка. Как раз для игроков. Многие селфи делали, но я не успел. Правда, у меня и так есть подобное фото — еще с прошлого визита.

— Сразу после Australian Open сборной России играть против Сербии в Кубке Дэвиса. Вас еще в команду не вызывали?

— Пока нет. Ни с кем на этот счет не общался.

— Почему не смогли приехать в прошлом году на встречу с Голландией? Вроде, Шамиль Тарпищев хотел включить вас в состав.

— Так получилось. Я ведь живу и тренируюсь во Франции, в Антибе, считаюсь резидентом Евросоюза. Когда позвали в сборную, я как раз отдал свои документы на переоформление и не мог покинуть Европу, а сам матч проводили в Москве. Пытался что-то сделать через консульство, но мне сказали, что все бумаги уже отправили в Париж и ничего исправить нельзя. Если бы в команду пригласили заранее, все могло сложиться по-другому. Но, надеюсь, я еще сыграю в Кубке Дэвиса.

«СЛЕДИМ ЗА УСПЕХАМИ ДРУГ ДРУГА».

— Во Францию перебрались давно?

— Почти три года назад. До этого жил в Москве, но у нас проблемы и с кортами, и с погодой. А так у меня старшая сестра после института уехала работать во Францию и успела там обустроиться. Решили — мне стоит продолжать тренироваться там. Условия лучше, да и на турниры по Европе ездить ближе, а значит — дешевле.

— И как жизнь на Лазурном побережье?

— Да обычная жизнь. Я там сейчас все равно редко бываю, разве что к сезону готовлюсь. Зимой в Антибе и делать нечего, если честно. И потом — я ведь не за красивой жизнью туда уехал, а просто потому, что тренироваться там проще и удобнее.

— На вашей странице на официальном сайте ATP указано сразу три тренера. Они все работают с вами?

— Уже нет. Жюльен Жан-Пьер ушел из нашей Академии — у него подрастает дочка, которая тоже занимается теннисом, и он решил сосредоточиться на работе с ней. Так что я тренируюсь у Жана-Рене Лиснара и Жилля Сервара. Сервара со мной, как правило, и ездит по турнирам — был и в Ченнае, и здесь, в Мельбурне.

— Куда из Мельбурна отправитесь, уже решили?

— По плану у меня — челленджер в Берни, а затем — турниры в Монпелье, Софии и Марселе. Если по рейтингу пройду, конечно. Вообще, хочу сосредоточиться на ATP-Туре, но пока загадывать не берусь. Если что, можно и челленджеры поиграть — ради очков и дополнительной уверенности.

— Карен Хачанов прошлой осенью выиграл титул в Ухане. Можно сказать, что успех ровесника вас дополнительно замотивировал?

— Не без этого. У нас с молодыми ребятами свое доброе соперничество. Следим за карьерами, стараемся тянуться друг за другом. И когда кто-то добивается успеха, остальные хотят его повторить. Кстати, часто получается. Это не значит, что если бы Карен не взял в Ухане титул, то и я бы в Ченнае до финала не дошел. Но он, определенно, подстегнул меня работать еще усерднее.

— Вас можно назвать друзьями с другими нашими молодыми игроками — Хачановым, Андреем Рублевым, Русланом Сафиуллиным?

— Все общаются по-разному. Тут от человека многое зависит. Но мы с детства друг друга знаем, все ребята — нормальные, так что отношения хорошие. С Кареном и Андреем мы — добрые друзья. По крайней мере, я на это надеюсь, — смеется Даниил.

— Правда, что из-за фамилии вас называют «Премьером»?

— Есть такое. Некоторые друзья и знакомые так зовут. А что? По-моему, хорошее прозвище!

— В свое время вы отказались от учебы в МГИМО ради тенниса. Жалеть не приходится? Все-таки — элитный ВУЗ, не каждый поступить может.

— Я ведь документы не забирал. Просто оформил академический отпуск. Заочной формы обучения там, вроде, нет, а вечерняя отнимала много сил и времени. Я не привык что-то делать в полноги. Хотя всегда старался максимум времени уделять учебе. Понимаю, насколько это будет важно потом. Даже в школе вплоть до 10 класса не переходил в экстернат. Иногда прямо с уроков ехал на какой-нибудь турнир — организаторы мои матчи на вечер ставили. Потом понял, что так нельзя. Надо делать выбор — либо теннис, либо учеба в ВУЗе. Судя по результатам — выбор я сделал правильный. А получить диплом еще успею.

ПЯТЬ ФАКТОВ О МЕДВЕДЕВЕ.

ОБЫГРЫВАЛ ДЖОКОВИЧА.

Правда, не в официальных матчах, а только на тренировках. В свое время Новак и Даниил пересекались в академии Патрика Муратоглу в Париже, где россиянин несколько раз победил экс-первую ракетку мира на тай-брейках в спарринге.

УЧИЛСЯ НА ФИЗМАТЕ.

Точнее — в физико-математическом лицее. В МГИМО Медведев поступил на факультет прикладной экономики и коммерции. Но после первого курса все же взял академ.

НЕ РОДСТВЕННИК МЕДВЕДЕВЫХ.

Даниил не имеет родственных связей ни с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, ни с украинским теннисистом, финалистом «Ролан Гарроса"-1999 Андреем Медведевым. Ни даже с известным журналистом и бывшим пресс-секретарем Бориса Ельцина Сергеем Медведевым, хотя отчество Даниила — Сергеевич.

БЫЛ ОБВИНЕН В РАСИЗМЕ.

В прошлом году россиянина сняли с матча на челленджере в Саванне (США), обвинив спортсмена в проявлении расизма. Медведев встречался с темнокожим американцем Дональдом Янгом. Арбитр, обслуживавшая встречу, так же была чернокожей. В одном из эпизодов, будучи не согласным с решением рефери, Даниил сказал: «Я знаю, что вы с Янгом друзья». Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить Медведева в расизме и дисквалифицировать.

— Конечно, это было огромное недоразумение, — признался потом россиянин. — Но я вынес правильный урок. Корт — не место для выражения эмоций.

БОЛЕЕТ ЗА «БАВАРИЮ».

Из игроков особенно выделяет Давида Алабу и Роберта Левандовски.