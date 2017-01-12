Исследование: Федерер стал самым коммерчески успешным спортсменом 2016 года
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым коммерчески успешным спортсменом 2016 года. Об этом говорится в исследовании London School of Marketing (LSM), которое приводит Guardian.
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В прошедшем году Федерер заработал $60,7 млн от рекламных и спонсорских контрактов. Второе место в списке у форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброна Джеймса, которой заработал $53,8 млн. Третью строчку занял американский гольфист Фил Микельсон ($50,4 млн).
Российская теннисистка Мария Шарапова находится на 18-м месте с $19,9 млн, несмотря на отказ или приостановление сотрудничества со стороны некоторых спонсоров
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