Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28407273/
12 января 2017, 17:29 | Теннис | ТАСС

Исследование: Федерер стал самым коммерчески успешным спортсменом 2016 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал самым коммерчески успешным спортсменом 2016 года. Об этом говорится в исследовании London School of Marketing (LSM), которое приводит Guardian.

В прошедшем году швейцарский теннисист заработал 607 млн от рекламных и спонсорских контрактов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошедшем году Федерер заработал $60,7 млн от рекламных и спонсорских контрактов. Второе место в списке у форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброна Джеймса, которой заработал $53,8 млн. Третью строчку занял американский гольфист Фил Микельсон ($50,4 млн).

Российская теннисистка Мария Шарапова находится на 18-м месте с $19,9 млн, несмотря на отказ или приостановление сотрудничества со стороны некоторых спонсоров из-за дисквалификации россиянки за употребление запрещенного вещества.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Даниил Медведев: Друзья называют меня «премьером»

На прошлой неделе 20-летний Даниил Медведев сыграл в финале турнира ATP в Ченнае, а теперь готовится к стартующему в понедельник Открытому чемпионату Австралии. «Советский спорт» дозвонился до россиянина в Мельбурн.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Российские биатлонистки показали худший результат в эстафетах в истории на этапах КМ

Вице-президент ОКР: заявление NADO является попыткой оказать давление на МОК

Олимпийский чемпион Легков даст показания по допинговому делу 13 января