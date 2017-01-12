Исследование: Федерер стал самым коммерчески успешным спортсменом 2016 года

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В прошедшем году Федерер заработал $60,7 млн от рекламных и спонсорских контрактов. Второе место в списке у форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброна Джеймса, которой заработал $53,8 млн. Третью строчку занял американский гольфист Фил Микельсон ($50,4 млн).