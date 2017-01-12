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https://sport.mail.ru/news/tennis/28405188/
12 января 2017, 15:12 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер подтвердил участие в соревнованиях в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, который пройдёт с 27 февраля по 5 марта в Дубае. Об этом сообщает официальный микроблог соревнований на сервисе Twitter.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> выступит на турнире Dubai <span class=error>Duty</span> <span class=error>Free</span> Tennis Championships который пройдёт с 27 февраля по 5 марта в Дубае. Об этом сообщает официальный <span class=error>микроблог</span> соревнований на сервисе Twitter. Увеличить
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Напомним, что 35-летний Федерер является семикратным чемпионом данного турнира.
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