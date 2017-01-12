Роджер Федерер подтвердил участие в соревнованиях в Дубае
Швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, который пройдёт с 27 февраля по 5 марта в Дубае. Об этом сообщает официальный микроблог соревнований на сервисе Twitter.
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Напомним, что 35-летний Федерер является семикратным чемпионом данного турнира.
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