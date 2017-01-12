Канал WTA представил видео, посвящённое уходу из тенниса Петровой

Последний раз на корт теннисистка выходила весной 2014 года на турнире в Чарльстоне (США).



На счету 34-летней россиянки 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В паре бывшая третья ракетка мира дважды выигрывала Итоговый турнир и завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат в одиночном разряде — два полуфинала «Ролан Гаррос» (2003, 2005 годы), в парном разряде — финалы «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).

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