Канал WTA представил видео, посвящённое уходу из тенниса Петровой
Официальный канал WTA представил видео, посвящённое уходу из тенниса россиянки Надежды Петровой.
Последний раз на корт теннисистка выходила весной 2014 года на турнире в Чарльстоне (США).
На счету 34-летней россиянки 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В паре бывшая третья ракетка мира дважды выигрывала Итоговый турнир и завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат в одиночном разряде — два полуфинала «Ролан Гаррос» (2003, 2005 годы), в парном разряде — финалы «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).
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