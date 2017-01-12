Сидней. Йоханна Конта отдала Эжени Бушар только четыре гейма
Британская теннисистка Йоханна Конта прошла в финал турнира в Сиднее, переиграв в двух сетах канадку Эжени Бушар, — 6/2, 6/2.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поединок продолжался 1 час 8 минут. Десятая ракетка мира, 25-летняя Йоханна, реализовала шесть
В решающем матче соревнований Apia International Sydney Конта сразится с полячкой Агнешкой Радваньской.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter