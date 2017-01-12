Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28404449/
12 января 2017, 14:26 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Йоханна Конта отдала Эжени Бушар только четыре гейма

Британская теннисистка Йоханна Конта прошла в финал турнира в Сиднее, переиграв в двух сетах канадку Эжени Бушар, — 6/2, 6/2.

Британская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> прошла в финал турнира в Сиднее переиграв в двух сетах канадку <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> — 6/2 6/2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок продолжался 1 час 8 минут. Десятая ракетка мира, 25-летняя Йоханна, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и один раз ошиблась при подаче. 22-летняя Бушар, занимающая 49-ю позицию в мировой классификации, дважды брала подачу оппонентки и допустила две двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В решающем матче соревнований Apia International Sydney Конта сразится с полячкой Агнешкой Радваньской.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Пресс-служба WTA представила видеоролик, посвящённый Надежде Петровой

Кики Бертенс: Моя соперница провела отличный матч

Организаторы турнира в Риме могут предоставить Марии Шараповой wild card