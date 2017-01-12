Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28404217/
12 января 2017, 14:13 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей будет принимать участие в соревнованиях в Queen’s Club до конца карьеры

Британский теннисист Энди Маррей планирует каждый год выступать на соревнованиях в Queen’s Club вплоть до окончания карьеры.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> планирует каждый год выступать на соревнованиях в Queen's <span class=error>Club</span> вплоть до окончания карьеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Моя первая победа на уровне АТР пришлась именно на турнир в Лондоне. Местные соревнования являются одними из самых успешных в моей карьере. Мне всегда нравилось здесь играть, потому я рад сообщить, что буду принимать участие в данном турнире до завершения карьеры», — цитирует Энди пресс-служба соревнований.

Отметим, что Маррей является пятикратным триумфатором турнира Aegon Championships.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Пресс-служба WTA представила видеоролик, посвящённый Надежде Петровой

Кики Бертенс: Моя соперница провела отличный матч

Организаторы турнира в Риме могут предоставить Марии Шараповой wild card