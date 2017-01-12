Энди Маррей будет принимать участие в соревнованиях в Queen’s Club до конца карьеры
Британский теннисист Энди Маррей планирует каждый год выступать на соревнованиях в Queen’s Club вплоть до окончания карьеры.
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«Моя первая победа на уровне АТР пришлась именно на турнир в Лондоне. Местные соревнования являются одними из самых успешных в моей карьере. Мне всегда нравилось здесь играть, потому я рад сообщить, что буду принимать участие в данном турнире до завершения карьеры», — цитирует Энди
Отметим, что Маррей является пятикратным триумфатором турнира Aegon Championships.
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