Энди Маррей будет принимать участие в соревнованиях в Queen’s Club до конца карьеры

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«Моя первая победа на уровне АТР пришлась именно на турнир в Лондоне. Местные соревнования являются одними из самых успешных в моей карьере. Мне всегда нравилось здесь играть, потому я рад сообщить, что буду принимать участие в данном турнире до завершения карьеры», — цитирует Энди пресс-служба соревнований.

Отметим, что Маррей является пятикратным триумфатором турнира Aegon Championships.