Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28403986/
12 января 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Рад возможности вернуться в Тур

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На самом деле, я рад уже тому, что смог вернуться в Тур. Именно в Мельбурне год назад начались мои проблемы. Здесь я травмировал колено, так что в этот раз мне в определённом смысле нужно будет побороть демонов», — цитирует Роджера официальный сайт турнира.

«Впрочем, я очень хочу вновь выйти на центральный корт, продемонстрировать хороший теннис и порадовать болельщиков, которые всегда очень тепло меня встречают», — добавил Федерер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Пресс-служба WTA представила видеоролик, посвящённый Надежде Петровой

Кики Бертенс: Моя соперница провела отличный матч

Организаторы турнира в Риме могут предоставить Марии Шараповой wild card