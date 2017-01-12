Роджер Федерер: Рад возможности вернуться в Тур

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«На самом деле, я рад уже тому, что смог вернуться в Тур. Именно в Мельбурне год назад начались мои проблемы. Здесь я травмировал колено, так что в этот раз мне в определённом смысле нужно будет побороть демонов», — цитирует Роджера официальный сайт турнира.

«Впрочем, я очень хочу вновь выйти на центральный корт, продемонстрировать хороший теннис и порадовать болельщиков, которые всегда очень тепло меня встречают», — добавил Федерер.