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12 января 2017, 13:57 | Теннис | ТАСС

Организаторы турнира в Риме обещали Шараповой wild card

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Организаторы турнира серии Masters Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме обещали предоставить россиянке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card). Об этом сообщил журналист Джулио Гаспарин в Twitter.

<em>МОСКВА 12 января. /ТАСС/.</em> Организаторы турнира серии Masters Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме обещали предоставить россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> специальное приглашение (<span class=error>wild</span> <span class=error>card</span>). Об этом сообщил журналист <span class=error>Джулио</span> <span class=error>Гаспарин</span> в Twitter. Увеличить
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Во вторник было объявлено, что Шарапова впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.

«Источники сообщают, что организаторы турнира уже пообещали wild card Шараповой, — написал Гаспарин. — Однако это еще не подтверждено официально».

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил отстранение, и на корт Шарапова сможет вернуться 26 апреля 2017 года.

Турнир WTA в Риме пройдет с 15 по 21 мая.
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