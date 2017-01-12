Организаторы турнира в Риме обещали Шараповой wild card

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Во вторник было объявлено, что Шарапова впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.

«Источники сообщают, что организаторы турнира уже пообещали wild card Шараповой, — написал Гаспарин. — Однако это еще не подтверждено официально».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sources have <a href="https://twitter.com/hashtag/IBI17?src=hash">#IBI17</a> (wta Rome) having a WC already promised to Maria <a href="https://twitter.com/hashtag/Sharapova?src=hash">#Sharapova</a> however it isn't official yet</p>— Giulio Gasparin (@GiulioGasparin) <a href="https://twitter.com/GiulioGasparin/status/819472926638505985">12 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил отстранение, и на корт Шарапова сможет вернуться 26 апреля 2017 года.

Турнир WTA в Риме пройдет с 15 по 21 мая.