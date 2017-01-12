Организаторы турнира в Риме обещали Шараповой wild card
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Организаторы турнира серии Masters Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме обещали предоставить россиянке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card). Об этом сообщил журналист Джулио Гаспарин в Twitter.
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Во вторник было объявлено, что Шарапова впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.
«Источники сообщают, что организаторы турнира уже пообещали wild card Шараповой, — написал Гаспарин. — Однако это еще не подтверждено официально».
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил отстранение, и на корт Шарапова сможет вернуться 26 апреля 2017 года.
Турнир WTA в Риме пройдет с 15 по 21 мая.
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