Моника Никулеску вышла в полуфинал турнира в Хобарте

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За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 40-я ракетка мира, 29-летняя Моника, реализовала пять брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 22-летняя Одзаки, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В матче за выход в финал соревнований Hobart International Никулеску померится силами с украинкой Лесей Цуренко.