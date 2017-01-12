Моника Никулеску вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Румынская теннисистка Моника Никулеску преодолела барьер ¼ финала соревнований в Хобарте, нанеся поражение в двух сетах японке Рисе Одзаки, — 6/4, 6/4.
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За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 40-я ракетка мира, 29-летняя Моника, реализовала пять
В матче за выход в финал соревнований Hobart International Никулеску померится силами с украинкой Лесей Цуренко.
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