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https://sport.mail.ru/news/tennis/28403739/
12 января 2017, 13:54 | Теннис | GoTennis.ru

Моника Никулеску вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Румынская теннисистка Моника Никулеску преодолела барьер ¼ финала соревнований в Хобарте, нанеся поражение в двух сетах японке Рисе Одзаки, — 6/4, 6/4.

Румынская теннисистка Моника <span class=error>Никулеску</span> преодолела барьер ¼ финала соревнований в <span class=error>Хобарте</span> нанеся поражение в двух сетах японке Рисе <span class=error>Одзаки</span> — 6/4 6/4. Увеличить
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За 2 часа 4 минуты, проведённые на корте, 40-я ракетка мира, 29-летняя Моника, реализовала пять брейк-пойнтов и не ошибалась при подаче. 22-летняя Одзаки, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, трижды брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. Прежде между собой спортсменки не встречались.

В матче за выход в финал соревнований Hobart International Никулеску померится силами с украинкой Лесей Цуренко.
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