Шведова и Кинг не смогли пробиться в финал парного разряда в Сиднее
Сегодня определялись финалистки парного разряда хардового турнира Apia International в Сиднее (Австралия), сообщает Sports.kz.
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Казахстанка Ярослава Шведова в дуэте с американкой Ваней Кинг уступили в полуфинале парных соревнований другому интернациональному тандему в лице Сании Мирзы (Индия) и Барборы Стрыковой (Чехия) — 1:6, 2:6.
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