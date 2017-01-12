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https://sport.mail.ru/news/tennis/28403478/
12 января 2017, 13:34 | Теннис | Sports.kz

Шведова и Кинг не смогли пробиться в финал парного разряда в Сиднее

Сегодня определялись финалистки парного разряда хардового турнира Apia International в Сиднее (Австралия), сообщает Sports.kz.

Сегодня определялись <span class=error>финалистки</span> парного разряда <span class=error>хардового</span> турнира <span class=error>Apia</span> International в Сиднее (Австралия) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанка Ярослава Шведова в дуэте с американкой Ваней Кинг уступили в полуфинале парных соревнований другому интернациональному тандему в лице Сании Мирзы (Индия) и Барборы Стрыковой (Чехия) — 1:6, 2:6.

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