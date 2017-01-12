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https://sport.mail.ru/news/tennis/28402975/
12 января 2017, 12:54 | Теннис | GoTennis.ru

Сидней. Доминик Тим потерпел поражение в четвертьфинале соревнований

Австрийский теннисист Доминик Тим не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Сиднее, проиграв в трёх сетах британцу Дэниэлу Эвансу, — 6/3, 4/6, 1/6.

Австрийский теннисист <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> не смог преодолеть барьер ¼ финала турнира в Сиднее проиграв в трёх сетах британцу <span class=error>Дэниэлу</span> <span class=error>Эвансу</span> — 6/3 4/6 1/6. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 2 минуты. Восьмая ракетка мира, 23-летний Тим, четырежды брал подачу соперника, сделал два эйса и четыре двойные ошибки. 26-летний Дэниэл, занимающий 67-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть брейк-пойнтов и один раз подал навылет.

Таким образом, Эванс прошёл в полуфинал соревнований Apia International Sydney, где померится силами с россиянином Андреем Кузнецовым.
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