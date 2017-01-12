Сидней. Доминик Тим потерпел поражение в четвертьфинале соревнований

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Первая очная встреча игроков продлилась 2 часа 2 минуты. Восьмая ракетка мира, 23-летний Тим, четырежды брал подачу соперника, сделал два эйса и четыре двойные ошибки. 26-летний Дэниэл, занимающий 67-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал шесть брейк-пойнтов и один раз подал навылет.

Таким образом, Эванс прошёл в полуфинал соревнований Apia International Sydney, где померится силами с россиянином Андреем Кузнецовым.