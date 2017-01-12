Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Хобарте
Наша спортсменка в трех сетах одолела американку Роджерс.
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В австралийском Хобарте завершился матч ¼ финала теннисного турнира серии WTA, в котором украинка Леся Цуренко обыграла в трех партиях американку Шелби Роджерс и вышла в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка выиграла со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 23 минуты.
Американка получила преимущество после первого сета, который выиграла за 50 минут со счетом 6:4. Во второй партии равенство на корте было до счета 4:4, пока Цуренко не сделала брейк на подаче соперницы, а потом выиграла и свой гейм.
Перед началом решающей третьей партии Роджерс взяла медицинский
— Шелби забивала виннеры и играла агрессивно, что и заставляло меня переживать, — отметила Цуренко во время
Как сообщал УНИАН, турнир в Хобарте (Австралия) проходит с 8 по 14 января.
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