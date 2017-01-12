Пресс-служба Australian Open опубликовала список сеяных игроков предстоящего турнира

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Отметим, что в число сеяных вошли, в частности, россиянки Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.

Напомним, что Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.