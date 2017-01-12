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https://sport.mail.ru/news/tennis/28402742/
12 января 2017, 12:40 | Теннис | GoTennis.ru

Пресс-служба Australian Open опубликовала список сеяных игроков предстоящего турнира

Официальный сайт первого «мэйджора» сезона — Открытого чемпионата Австралии — опубликовал перечень теннисистов, которые будут посеяны на предстоящих соревнованиях. Первый номер посева у мужчин получил британец Энди Маррей, а у женщин — немка Анжелик Кербер.

Официальный сайт первого мэйджора сезона — Открытого чемпионата Австралии — опубликовал перечень теннисистов которые будут посеяны на предстоящих соревнованиях. Первый номер посева у мужчин получил британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> а у женщин — немка Анжелик <span class=error>Кербер</span>. Увеличить
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Отметим, что в число сеяных вошли, в частности, россиянки Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.

Напомним, что Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.
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