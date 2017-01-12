Пресс-служба Australian Open опубликовала список сеяных игроков предстоящего турнира
Официальный сайт первого «мэйджора» сезона — Открытого чемпионата Австралии — опубликовал перечень теннисистов, которые будут посеяны на предстоящих соревнованиях. Первый номер посева у мужчин получил британец Энди Маррей, а у женщин — немка Анжелик Кербер.
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Отметим, что в число сеяных вошли, в частности, россиянки Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.
Напомним, что Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне.
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