Игра в имитацию. Станет ли Григор Димитров новым Роджером Федерером

И хотя он очень быстро поднялся в рейтинге, его падение было не менее существенным. После совершенно непримечательного 2015 и просто катастрофического 2016 некогда перспективного теннисиста сочли раздутым продуктом средств массовой информации. Поскольку его мягкая текучая игра стала даваться ему с трудом, к тому же он никак не мог найти гармонию в профессиональной и личной жизни, то он довольно быстро вылетел из Топ-30. Но самым шокирующим было то, что он утратил ту дерзость и страсть, которая делала его любимцем публики.

С началом нового года Димитрову удалось перефокусироваться после того, как он провёл невероятно сложную и изнурительную подготовку в межсезонье. С Дани Вальверду у руля своего тренерского штаба они сосредоточились на улучшении его физической формы и скорости передвижения по корту. Помимо этого они пересмотрели каждый аспект игры Григора, чтобы выявить то, что нужно усовершенствовать.

К турниру Brisbane International Димитров подошёл сильным и мотивированным. На своём пути к титулу он обошёл троих игроков из Топ-10 (Тима, Раонича и Нишикори). Самым впечатляющим было его желание поймать мяч в полёте и его энтузиазм во время каждого матча. Когда его спросили, что изменилось в его подходе к этому сезону, он ответил, что снова начал влюбляться в теннис. С таким количеством турниров и поездок, которые приходится претерпевать теннисистам, этот вид спорта иногда кажется бременем, а не той игрой, которую вы полюбили с детства.

Благодаря победе в Брисбене Димитров вошёл в Топ-15. Этот рейтинг сослужит ему хорошую службу, потому что это значит, что он попадёт в число 16 сеянных игроков на AustralianOpen. Поскольку его рейтинг выше, чем в прошлом году, у него будет меньше шансов встретиться с кем-то вроде Маррея и Джоковича на старте турнира. Димитров всегда был одним из тех игроков, у которого столько возможностей, что иногда он сам в них путается. В Брисбене было примечательно то, что он использовал свою силу для продвижения игры. Его форхенд выглядел мощно, а его резаные удары должны отлично сработать на скользких кортах в Мельбурне.

По своему собственному признанию, Григор является очень эмоциональным человеком. После давнего расставания с Марией Шараповой он, кажется, заиграл с новым энтузиазмом. Как и у большинства спортсменов, когда он действует психологически правильно, то может быть очень опасен для своих соперников. Он должен проявить себя на Australian Open, поскольку он находится в отличной физической форме и не страдает от жаркой погоды в Мельбурне.

И хотя сезон только начинается, уже есть ощущение, что Димитров перевернул новую страницу в своей нестабильной карьере. Он точно знает, чего хочет. Дополнительную уверенность ему должно придать то, что, в сущности, он уже побеждал почти всех сильнейших игроков. Его игра известна своими вспышками, но в следующие несколько месяцев ему нужно сосредоточиться и создать собственную манеру игры.