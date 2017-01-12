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https://sport.mail.ru/news/tennis/28402491/
12 января 2017, 12:26 | Теннис | GoTennis.ru

Хобарт. Вероника Сепеде Роиг покидает соревнования

Парагвайская теннисистка Вероника Сепеде Роиг не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Хобарте, уступив в двух сетах хорватке Яне Фетт, — 1/6, 4/6.

Парагвайская теннисистка Вероника <span class=error>Сепеде</span> <span class=error>Роиг</span> не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в <span class=error>Хобарте</span> уступив в двух сетах хорватке Яне <span class=error>Фетт</span> — 1/6 4/6. Увеличить
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Матч продлился 1 час 12 минут. 129-я ракетка мира, 24-летняя Сепеде Роиг, один раз взяла подачу оппонентки и допустила шесть двойных ошибок. 20-летняя Яна, занимающая 340-ю строчку мировой табели о рангах, сделала четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Таким образом, Фетт вышла в полуфинал соревнований Hobart International, где померится силами с бельгийкой Элизой Мертенс.
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