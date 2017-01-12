Хобарт. Вероника Сепеде Роиг покидает соревнования

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Матч продлился 1 час 12 минут. 129-я ракетка мира, 24-летняя Сепеде Роиг, один раз взяла подачу оппонентки и допустила шесть двойных ошибок. 20-летняя Яна, занимающая 340-ю строчку мировой табели о рангах, сделала четыре брейка и два эйса, дважды ошибившись при подаче. Прежде между собой спортсменки не встречались.

Таким образом, Фетт вышла в полуфинал соревнований Hobart International, где померится силами с бельгийкой Элизой Мертенс.