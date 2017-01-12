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https://sport.mail.ru/news/tennis/28402490/
12 января 2017, 12:26 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов обыграл Ёсихито Нисиоку на выставочном турнире в Куйонге

Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение японцу Ёсихито Нисиоке в рамках третьего игрового дня выставочных соревнований в Куйонге.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> нанёс поражение японцу <span class=error>Ёсихито</span> <span class=error>Нисиоке</span> в рамках третьего игрового дня выставочных соревнований в <span class=error>Куйонге</span>. Увеличить
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51-й номер рейтинга АТР, 20-летний Хачанов переиграл 21-летнего Нисиоку, занимающего 100-е место в мировой классификации, со счётом 6/4, 2/6, 10:3.

В других поединках турнира Priceline Pharmacy Classic — Kooyong россиянин Михаил Южный проиграл австралийцу Марку Полмансу — 6/2, 2/6, 9:11, а француз Жо-Вилфрид Цонга взял верх над хорватом Борной Чоричем — 6/3, 7/6 (2).
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