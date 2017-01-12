Карен Хачанов обыграл Ёсихито Нисиоку на выставочном турнире в Куйонге
Российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение японцу Ёсихито Нисиоке в рамках третьего игрового дня выставочных соревнований в Куйонге.
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51-й номер рейтинга АТР, 20-летний Хачанов переиграл 21-летнего Нисиоку, занимающего 100-е место в мировой классификации, со счётом 6/4, 2/6, 10:3.
В других поединках турнира Priceline Pharmacy Classic — Kooyong россиянин Михаил Южный проиграл австралийцу Марку Полмансу — 6/2, 2/6, 9:11, а француз
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