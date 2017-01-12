Вероника Кудерметова уступила Сабине Шариповой на старте квалификации Открытого первенства Австралии

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За 2 часа 6 минут, проведённых на корте, 200-я ракетка мира, 19-летняя Кудерметова, шесть раз брала подачу соперницы, сделала 11 эйсов и пять двойных ошибок. 22-летняя Сабина, занимающая 147-ю строчку в мировой классификации, реализовала семь брейк-пойнтов, совершила две подачи навылет и 12 раз ошибалась на своей подаче. Спортсменка из Узбекистана остаётся лидером в личных встречах соперниц — 3:0.