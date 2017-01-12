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https://sport.mail.ru/news/tennis/28402238/
12 января 2017, 12:12 | Теннис | GoTennis.ru

Вероника Кудерметова уступила Сабине Шариповой на старте квалификации Открытого первенства Австралии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в трёх сетах Сабине Шариповой из Узбекистана и завершила выступление в квалификации Australian Open на стадии первого круга — 4/6, 6/3, 3/6.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в трёх сетах <span class=error>Сабине</span> <span class=error>Шариповой</span> из Узбекистана и завершила выступление в квалификации Australian <span class=error>Open</span> на стадии первого круга — 4/6 6/3 3/6. Увеличить
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За 2 часа 6 минут, проведённых на корте, 200-я ракетка мира, 19-летняя Кудерметова, шесть раз брала подачу соперницы, сделала 11 эйсов и пять двойных ошибок. 22-летняя Сабина, занимающая 147-ю строчку в мировой классификации, реализовала семь брейк-пойнтов, совершила две подачи навылет и 12 раз ошибалась на своей подаче. Спортсменка из Узбекистана остаётся лидером в личных встречах соперниц — 3:0.

Во втором раунде отборочного турнира Australian Open Шарипова сыграет с китаянкой Чан Кай-Чен.
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