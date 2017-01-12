Вероника Кудерметова уступила Сабине Шариповой на старте квалификации Открытого первенства Австралии
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в трёх сетах Сабине Шариповой из Узбекистана и завершила выступление в квалификации Australian Open на стадии первого круга — 4/6, 6/3, 3/6.
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За 2 часа 6 минут, проведённых на корте, 200-я ракетка мира, 19-летняя Кудерметова, шесть раз брала подачу соперницы, сделала 11 эйсов и пять двойных ошибок. 22-летняя Сабина, занимающая 147-ю строчку в мировой классификации, реализовала семь
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